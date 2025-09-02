International Franța, aproape de colaps, din cauza crizei pensiilor, avertizează Bayrou







Pensiile din Franța au devenit epicentrul unei dezbateri politice și economice ce depășește granițele Hexagonului, după ce premierul François Bayrou a acuzat generația boomerilor de povara uriașă pe care o lasă statului și generațiilor viitoare, potrivit Politico.

Într-un moment în care datoria publică franceză depășește 3,3 trilioane de euro, iar cheltuielile pentru pensii ating anual 400 de miliarde, presiunea este resimțită nu doar în Paris, ci și în cancelariile europene.

Problema nu este una strict națională, ci un semnal de alarmă pentru întreaga Uniune Europeană: populațiile îmbătrânite și sistemele sociale generoase riscă să ducă economiile spre un impas dificil de depășit.

Declarațiile premierului François Bayrou au surprins prin duritatea lor. Născut în 1951, chiar în rândul generației pe care acum o critică, el a afirmat că populația activă se află într-o formă modernă de „sclavie”, fiind obligată să plătească pentru împrumuturile contractate „fără chibzuință” de generațiile anterioare.

Bayrou a mizat pe un discurs direct, asumându-și riscul de a pierde sprijinul unei părți consistente a electoratului. „Există un pericol real de canibalizare a viitorului de către prezent și trecut”, a avertizat el, insistând că tinerii vor fi cei mai mari perdanți ai actualei structuri bugetare.

Criza nu este doar una de imagine, ci și una de supraviețuire politică. Bayrou, al treilea premier al Franței într-un singur an, a legat soarta guvernului său de un vot de încredere programat pentru 8 septembrie.

Opoziția, de stânga și de dreapta, și-a anunțat deja intenția de a respinge măsurile de austeritate de 43,8 miliarde de euro, ceea ce face probabilă prăbușirea executivului.

Pentru a înțelege gravitatea situației, trebuie privit modul în care pensiile din Franța au evoluat de-a lungul timpului.

După al Doilea Război Mondial, Franța, asemenea multor state europene, a construit un sistem social generos, menit să ofere siguranță și stabilitate cetățenilor.

Creșterea economică rapidă din anii ’50 și ’60, alături de o populație tânără și numeroasă, au făcut posibil un model bazat pe solidaritate între generații: cei activi plătesc pentru cei retrași din activitate.

Pe măsură ce speranța de viață a crescut, iar natalitatea a scăzut, ecuația s-a dezechilibrat. Dacă în 1960 existau aproape cinci persoane active pentru fiecare pensionar, astăzi raportul este de aproximativ 1,7 la 1.

Această dinamică pune o presiune uriașă asupra finanțelor publice, iar reformele adoptate în ultimele decenii – inclusiv majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani – nu au fost suficiente pentru a stabiliza sistemul.

Actualele date economice ilustrează clar dimensiunea problemei:

400 de miliarde de euro sunt alocați anual pentru plata pensiilor, echivalentul a 14% din PIB-ul Franței.

sunt alocați anual pentru plata pensiilor, echivalentul a 14% din PIB-ul Franței. Proiecțiile arată că până în 2035 costurile vor crește cu încă 50 de miliarde, atingând pragul de 500 de miliarde anual în jurul anului 2045.

în jurul anului 2045. Pensiile reprezintă aproape un sfert din cheltuielile totale ale guvernului francez , un nivel depășit doar de Italia în cadrul Uniunii Europene.

, un nivel depășit doar de Italia în cadrul Uniunii Europene. Între 2018 și 2023, peste jumătate din creșterea datoriei publice franceze a fost generată de sistemul de pensii.

Această realitate face ca, indiferent de culoarea politică a guvernelor viitoare, pensiile din Franța să rămână un subiect imposibil de evitat.

Pensiile au fost mereu un subiect sensibil în Franța, generând proteste masive la fiecare tentativă de reformă.

Ultimul val de manifestații, declanșat de majorarea vârstei de pensionare, a scos milioane de oameni în stradă și a zguduit autoritatea guvernului Macron.

Declarațiile lui Bayrou, percepute ca un atac direct la adresa persoanelor peste 60 de ani, au alimentat tensiunile.

Partidele de stânga îl acuză că vrea să sacrifice seniorii pentru a mulțumi piețele financiare, în timp ce dreapta denunță lipsa unor măsuri structurale mai curajoase, cum ar fi stimularea natalității sau reformarea pieței muncii.

Sindicatele, la rândul lor, au anunțat noi proteste programate pentru 10 septembrie, ceea ce sugerează că străzile Parisului și ale altor mari orașe franceze vor redeveni scene de confruntare între manifestanți și autorități.

Poate cel mai dramatic aspect al dezbaterii despre pensiile din Franța este modul în care acestea afectează generațiile tinere. Premierul Bayrou a subliniat că tinerii sunt obligați să suporte costuri enorme pentru a întreține un sistem dezechilibrat, în timp ce șansele lor de a beneficia de același nivel de protecție la bătrânețe sunt minime.

Mulți economiști vorbesc despre o ruptură a „contractului social” dintre generații. Dacă în trecut tinerii acceptau să contribuie pentru seniori, având certitudinea că la rândul lor vor primi sprijin, acum acest echilibru nu mai este garantat.

Mai mult, tinerii francezi se confruntă cu șomaj ridicat, dificultăți în accesarea locuințelor și o piață a muncii în continuă precarizare. În acest context, plata contribuțiilor pentru un sistem perceput ca injust devine o sursă de frustrare și de nemulțumire socială.

Problema nu se oprește la granițele Franței. Fiind a doua economie a Uniunii Europene, orice dezechilibru major în finanțele sale se poate transforma într-un efect de domino asupra întregii zone euro.

Criza datoriilor suverane din 2010-2012, care a zguduit Grecia, Italia și Spania, este încă vie în memoria liderilor europeni.

Dacă Franța nu reușește să reducă deficitul bugetar – estimat la 6,1% din PIB în 2024, de două ori peste limita europeană – riscul de a pierde încrederea investitorilor este real.

Agențiile de rating au retrogradat deja Franța, iar costurile de împrumut se apropie periculos de cele ale Italiei, mult timp considerată „oaia neagră” a zonei euro.

Un eventual colaps financiar al Franței ar putea atrage după sine o nouă criză a monedei unice, cu efecte devastatoare asupra întregului continent.

Deși diagnosticul este clar, tratamentul rămâne dificil. Economiștii și factorii de decizie dezbat mai multe opțiuni:

Majorarea suplimentară a vârstei de pensionare – o măsură eficientă pe termen lung, dar extrem de nepopulară. Impozitarea mai puternică a pensionarilor bogați – considerată echitabilă de unii, dar dificil de aplicat fără a genera conflicte sociale. Reforma pieței muncii – încurajarea participării persoanelor peste 55 de ani la activitate economică. Stimularea natalității – pe termen lung, creșterea numărului de contribuabili ar putea reechilibra sistemul. Migrația controlată – atragerea de forță de muncă tânără din afara UE, însă cu provocări de integrare socială și culturală.

Oricare dintre aceste soluții presupune însă curaj politic și capacitatea de a convinge o populație tradițional reticentă la reforme structurale.