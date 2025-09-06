International De ce vrea Zelenski „modelul sud‑coreean” pentru Ucraina







Modelul sud-coreean este, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, un exemplu solid pentru Ucraina în etapa postbelică.

Într-un interviu acordat revistei Le Point, Zelenski a declarat în prima propoziție că modelul sud-coreean „arată că valorile au triumfat” și ar putea fi „un bun exemplu” pentru reconstrucția economică și asigurarea securității în Ucraina, dacă Statele Unite oferă sprijinul militar și financiar de care Seul a beneficiat.

Esecul total al modelului nord-coreean, contrastul dintre cele două Corei, sprijinul SUA și necesitatea sistemelor defensive moderne — toate acestea conturează relevanța subiectului pentru viitorul Ucrainei.

În discursul său, Zelenski face referire directă la modelul sud-coreean, sugerând că transformarea spectaculoasă a Coreei de Sud după Războiul Coreean poate oferi lecții valoroase pentru Ucraina devastată de invazia rusă.

El afirmă că un asemenea parcurs „arată că valorile au triumfat” și subliniază că evoluția economică a Sud-Coreei „nu poate fi comparată” cu stagnarea din Nord.

Zelenski precizează: „Dacă mă întrebi dacă acest scenariu poate avea loc în Ucraina? Îți spun că orice este posibil”.

Ideea centrală este că, odată ce valorile democratice, sprijinul aliat și reconstrucția industrială se îmbină, o țară în ruină poate reveni la prosperitate.

După Războiul Coreean (1950–1953), Peninsula Coreeană era în ruine, iar o pace formală nu a fost semnată.

Coreea de Sud, sprijinită de SUA și aliații occidentali, a urmat un program de industrializare rapidă, exporturi agresive și investiții masive în educație, infrastructură și cercetare.

În timp ce Nordul rămânea izolată, Seulul devenea un lider global în tehnologie, industrie auto (Hyundai) și electronice (Samsung). Rezultatul: o economie avansată, adaptabilă și competitivă pe termen lung.

Astăzi, GDP-ul Coreei de Sud este de peste 40 de ori mai mare decât al Coreei de Nord, iar structura societății reflectă o civilizație în expansiune și modernizare continuă.

Zelenski evidențiază că, spre deosebire de amenințarea nord-coreeană, Rusia reprezintă un risc de scala mult mai mare: populația rusa de peste 140 de milioane comparativ cu cei ~20 de milioane din Coreea de Nord, și un potențial agresiv mult mai amplu.

El subliniază că amenințările din partea Rusiei sunt de cinci, șase sau chiar zece ori mai pronunțate decât cele venite din Nord.

Această comparație clarifică faptul că, dacă în domeniul economic modelul sud-coreean este relevant pentru Ucraina, în domeniul securitar replicarea exactă nu este adecvată din cauza diferențelor structurale între beligeranți.

Un element central al modelului sud-coreean a fost sprijinul strategic oferit de Statele Unite: baze militare, garanții de securitate, livrări de sisteme defensive precum Patriot și un ecosistem de relații politice solide.

Zelenski a menționat explicit că „Coreea de Sud are un aliat puternic: Statele Unite, care nu vor permite Coreei de Nord să preia controlul.”

În contextul Ucrainei, acordul semnat în mai 2025 între SUA și Ucraina pentru un fond de investiții destinat reconstrucției, sprijinit din veniturile viitoare din resurse naturale, este perceput ca un echivalent financiar modern al sprijinului american oferit Seulului.

Acest acord instituționalizează implicarea SUA în perspectiva economică și securitară a Ucrainei.

Adoptarea modelului sud-coreean în contextul ucrainean înseamnă:

Reconcilierea economică prin industrializare accelerată, educație și inovație tech;

Atragerea de investiții occidentale și management transparent al resurselor naturale;

Crearea unui cadru instituțional solid care să evite dependențele externe;

Prioritizarea bunăstării și valorilor civile, similar evoluției sud-coreene.

Prin noul fond bilateral Ucraineano-American, se vizează un parteneriat pe termen lung care să reconstruiască infrastructura și economia Ucrainei fără a transfera proprietatea resurselor 🇺🇸– după modelul de cooperare financiar-strategică cu secolul XX în Asia.

Zelenski a subliniat că Sud-Coreea dispune de numeroase sisteme de apărare aeriană care le garantează securitatea, inclusiv sistemul Patriot — același tip de sisteme pe care Ucraina le urmărește ca garanție de securitate modernă.

Liderul ucrainean a afirmat că „Sincer, Ucraina este hotărâtă să obțină garanții de securitate fiabile, de exemplu, sisteme Patriot precum cele deținute de Coreea de Sud”.

Prin urmare, modelul sud-coreean naște un precedent concret pentru Ucraina în sensul cererii și implementării unui sistem aerian defensiv robust în cooperare cu aliații occidentali.

Spre deosebire de Coreea de Sud, Ucraina se confruntă cu câteva provocări unice:

Amenințarea rusă este un conflict extins, cu o armată numeric și tehnologic mai puternică;

diferă radical — un front pe mai multe linii și o aglomerație urbană total diferită;

diferă radical — un front pe mai multe linii și o aglomerație urbană total diferită; Politici regionale și istorice — Ucraina nu poate replica accesul liber la piețele globale fără reconciliere diplomatică și recunoaștere internațională post-conflict;

Lipsa unei pauze instituționale, precum armistițiul liniei de demarcație coreene; Ucraina este înciudată într-un război activ.

Zelenski însuși recunoaște că „o reproducere completă a modelului sud-coreean probabil nu se va potrivi Ucrainei din punct de vedere al securității”.

Modelul sud-coreean a implicat o abordare sistematică a investițiilor în sectoare strategice. Ucraina, prin acordul cu SUA, pune bazele unui fund care reinvestește 50% din veniturile din resurse naturale în reconstrucție, siguranță și prosperitate economică.

Acest mecanism procedural reproduce logică strategico-economică similară politicilor care au alimentat creșterea sud-coreeană postbelică.

În plus, cooperarea coreeană – inclusiv vizita președintelui Yoon în 2023 la Kiev și pledoaria pentru investiții în infrastructură, educație și ajutor umanitar masiv – demonstrează simbioza dintre voluntariatul occidental și prioritizarea nevoilor esențiale ale populației devastate.

La fel cum Coreea de Nord rămâne un pericol latent, Rusia este un adversar activ, puternic și strategic. Zelenski insistă pe faptul că amenințarea rusă nu poate fi redusă la analogiile nord-coreene – Rusia este un actor global cu capacități militare rău intenționate și proiecte expansioniste concrete.

Așa cum afirmă Zelenski: „amenințările din partea Rusiei sunt de cinci, șase sau chiar zece ori mai mari” decât cele venite dinspre Coreea de Nord.

Drept urmare, securitatea Ucrainei cere o abordare mult mai robustă, coordonată și susținută internațional, care depășește modelul nuclear-civil defensiv specific Sudului Coreean.

Implementarea modelului sud-coreean în Ucraina presupune ajustări contextuale:

Adaptarea economică la piața europeană, cu integrare în UE și lanțuri valorice globale;

Construirea unor mecanisme de securitate internațională colectivă (Coalitia de doritori, acorduri legale, garanții multilaterale în loc de simple pacte bilaterale);

Investiții semnificative în apărare și tehnologie militară, sincronizate cu NATO și parteneri occidentali.

Deja, după summitul de la Paris, 26 de țări și-au asumat angajamentul pentru garanții de securitate post-război și forță de reasigurare, în timp ce SUA urmează să formalizeze rolul său ca garant strategic regional.

Replicarea modelului sud-coreean presupune, în consecință, o alianță transatlantică puternică și o abordare concertată economică-militară care să reflecte realitățile robuste ale Europei de Est.

Modelul sud-coreean oferă Ucrainei un cadru orientativ valoric și economic pentru dezvoltare post-război, dar adaptat condițiilor locale și geopolitice actuale.

Zelenski afirmă ferm că drumul Sudului Coreean este un exemplu clar de triumf al valorilor, al cooperării internaționale și al reconstrucției eficiente prin leadership vizionar și sprijin extern.

Cu toate acestea, Ucraina trebuie să înscrie propriile sale realități într-o versiune contextualizată a acestui model: un echilibru între creșterea economică, securitatea garantată prin alianțe, și consolidarea unei identități democratice durabile.

Reutilizarea echilibrată a modelului sud-coreean poate deveni un pilon strategic în efortul global de reconstrucție și reziliență a Ucrainei.