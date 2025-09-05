International Trump revine la vechea de numire de Department de război, pentru Pentagon







Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va semna vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război, pe Truth Social.

Măsura, parte a unei strategii mai ample de prezentare a unei forțe militare mai agresive și victorioase, provoacă deja dispute politice, financiare și simbolice la Washington.

Un oficial de rang înalt al administrației a confirmat că Trump intenționează să readucă titulatura Departamentul de Război, existentă înainte de 1947.

Atunci, administrația Truman a reorganizat structurile militare și a creat actualul Departament al Apărării, într-un efort de a construi un cadru instituțional modern, adaptat erei postbelice.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, un apropiat al președintelui și susținător al conceptului de „warfighters”, a postat simplu pe platforma X: „Departamentul de Război”.

Declarația a fost percepută drept un semnal clar că procesul de rebranding are sprijin la vârful Pentagonului.

Totuși, analiștii atrag atenția că o asemenea schimbare ar putea necesita un act al Congresului, deși Casa Albă explorează modalități alternative pentru a evita o confruntare legislativă directă.

Transformarea ar putea costa miliarde de dolari, dat fiind că toate agențiile Pentagonului, bazele militare și infrastructura globală ar trebui să adopte noul nume.

Plăci, uniforme, documente oficiale și embleme ar fi rescrise, într-o perioadă în care administrația promite să reducă cheltuielile publice.

Pe scena politică, reacțiile au fost polarizate. Democrații au criticat mișcarea, văzând-o ca pe o contradicție între retorica agresivă și dorința declarată a lui Trump de a primi Premiul Nobel pentru Pace.

„Trump imploră pentru Nobelul Păcii. Poate asta îl va ajuta”, a ironizat congresmanul Darren Soto.

În schimb, republicanii apropiați de președinte, precum senatorul Rick Scott și deputatul Greg Steube, au sprijinit ideea, argumentând că noua denumire reflectă mai bine realitatea: o armată pregătită să câștige războaie, nu doar să le prevină.

Dincolo de costuri și dispute interne, rebranduirea ar putea avea efecte simbolice majore pe scena internațională. Trump a subliniat de mai multe ori, inclusiv la summitul NATO de la Haga, că America a câștigat ambele războaie mondiale sub titulatura Departamentul de Război.

În viziunea sa, noul nume transmite un mesaj de forță și ofensivă, în contrast cu tonul mai precaut asociat noțiunii de „apărare”.

Analiștii consideră că schimbarea ar marca o reconfigurare a arhitecturii de securitate postbelice, începută deja prin reducerea Consiliului Național de Securitate și reorganizarea mai multor agenții din cadrul Pentagonului.

În plan geopolitic, relansarea simbolului Department of War ar putea influența relațiile Washingtonului cu aliații NATO, dar și percepția adversarilor strategici, precum China și Rusia.

Pe termen scurt, inițiativa riscă să devină un nou câmp de bătălie politică internă, în contextul apropierii campaniei electorale.

Însă pe termen lung, ea ridică întrebarea fundamentală: vrea Statele Unite să fie percepute ca un garant al păcii sau ca o superputere ofensivă, pregătită să câștige orice război?