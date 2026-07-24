Se schimbă bancnotele Euro. BCE a prezentat noul design

La mai bine de două decenii de la introducerea bancnotelor euro, moneda unică europeană se pregătește pentru o schimbare majoră de design. Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat cele zece propuneri finaliste pentru viitoarea serie de bancnote, iar cetățenii Uniunii Europene își pot exprima preferințele într-un sondaj public până pe 21 septembrie.

Potrivit Il Post, procesul nu vizează doar aspectul grafic al bancnotelor. Noua generație ar urma să includă tehnologii de securitate mai moderne, materiale mai rezistente și simboluri menite să reflecte valorile și identitatea europeană în următoarele decenii.

Cele zece variante finaliste sunt grupate în două teme, fiecare cu câte cinci serii de bancnote.

Prima temă, „Cultura europeană”, este construită în jurul unor personalități care au avut un rol important în istoria continentului. Printre figurile propuse se află compozitorul Ludwig van Beethoven, savanta Marie Curie, artistul și inventatorul Leonardo da Vinci, scriitorul Miguel de Cervantes, soprana Maria Callas și activista pentru pace Bertha von Suttner, prima femeie distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace.

Cea de-a doua temă, „Râuri și păsări”, pune accentul pe peisajele și biodiversitatea Europei. Printre elementele reprezentate se numără specii precum pescărașul albastru și barza. Pe verso-ul bancnotelor ar urma să fie ilustrate principalele instituții ale Uniunii Europene.

Cetățenii statelor membre sunt invitați să participe la consultarea publică cu privire la noile bancnote euro și să își exprime preferințele până la 21 septembrie.

Redesenarea bancnotelor euro a început în 2021, printr-un proces care a inclus consultări publice și, ulterior, un concurs internațional de design lansat în 2025. Din sute de propuneri au fost selectate cele zece variante prezentate acum de BCE.

Consiliul guvernatorilor BCE urmează să aleagă tema câștigătoare până la sfârșitul anului 2026. După această etapă va fi stabilit designul final al bancnotelor.

Noile bancnote euro nu vor ajunge însă imediat în portofele. Odată aleasă propunerea câștigătoare, BCE va continua dezvoltarea designului și a elementelor de securitate. Producția, tipărirea și distribuirea unei noi serii vor necesita încă câțiva ani, iar instituția nu a anunțat deocamdată o dată exactă pentru intrarea acestora în circulație.

Actualele bancnote euro au fost concepute în 1996, înainte de introducerea efectivă a monedei unice, care a intrat în circulație în 2002. Designul lor include ferestre, porți și poduri imaginare, o alegere făcută pentru a nu privilegia patrimoniul unei anumite țări și pentru a transmite ideea unității europene.

Începând din 2013, BCE a introdus treptat seria „Europa”. Aceasta a păstrat conceptul vizual inițial, dar a adăugat elemente de securitate inspirate de personajul mitologic Europa.

Noua serie propune însă o schimbare de direcție. În locul construcțiilor imaginare, BCE ia în calcul reprezentarea unor personalități care au influențat cultura europeană sau a unor elemente naturale asociate biodiversității continentului.

Pe lângă schimbarea simbolică, viitoarele bancnote ar urma să beneficieze de tehnologii mai avansate împotriva falsificării și de materiale mai rezistente. Astfel, BCE urmărește să prelungească durata de utilizare a bancnotelor, să reducă necesarul de înlocuire și să limiteze impactul asupra mediului.