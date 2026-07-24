Drone detectate în apropierea graniței. Încă un RO-Alert în Tulcea

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, în noaptea de joi spre vineri, mai multe ținte aeriene (drone) care s-au apropiat de granița fluvială a României, în contextul unei noi serii de atacuri rusești asupra unor obiective din Ucraina.

Autoritățile au activat procedurile de alertare a populației, iar în nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert. MApN precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

„În cursul nopţii de 23 spre 24 iulie, Federaţia Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ţinte aeriene care evoluau la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România”, a transmis, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Pentru verificarea și monitorizarea situației aeriene, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost trimis în misiune.

Instituția precizează că aeronava a decolat la ora 00.48, în urma detectării grupului de drone din Federația Rusă.

Ulterior, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea aplicării măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00.56.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, anunţă ministerul.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.33, au mai informat reprezentanții MApN.

Ministerul Apărării Naționale anunță că monitorizează permanent situația din apropierea frontierei și menține legătura cu structurile partenere.

MApN transmite, de asemenea, că monitorizează permanent situaţia si informează în timp real structurile aliate.