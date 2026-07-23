Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, după ce autoritățile au semnalat o posibilă situație asociată activității militare din apropierea graniței cu Ucraina.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis că, până în acest moment, nu au fost raportate incidente pe teritoriul județului.

ISU Tulcea a precizat că, până în acest moment, nu au fost primite apeluri prin care să fie semnalate incidente.

În mesajul transmis populației, autoritățile au recomandat păstrarea calmului și respectarea indicațiilor privind adăpostirea. Locuitorii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă, acolo unde acestea sunt disponibile.

În lipsa unui adăpost special amenajat, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor. De asemenea, autoritățile au transmis că este important ca persoanele aflate în case sau în alte clădiri să stea departe de geamuri și de pereții exteriori, pentru a reduce riscurile în cazul producerii unor incidente.

Potrivit mesajului RO-Alert, durata estimată a avertizării este de 90 de minute. În acest interval, populația din zonele vizate este sfătuită să urmărească mesajele și informațiile transmise de autorități și să evite deplasările inutile în exterior.

Avertizarea vine în contextul în care nordul județului Tulcea a fost vizat în repetate rânduri de mesaje RO-Alert, pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței cu România.

În mai multe situații anterioare, fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul județului Tulcea, în urma incidentelor produse în proximitatea frontierei. Totodată, aeronave militare au fost ridicate pentru monitorizarea spațiului aerian și pentru verificarea situației.

Autoritățile mențin monitorizarea zonei și recomandă populației să respecte indicațiile transmise prin sistemul de avertizare și comunicările oficiale. Până la momentul transmiterii informațiilor, ISU Tulcea nu a anunțat producerea unor incidente pe teritoriul județului și nu a primit apeluri care să semnaleze situații de urgență asociate avertizării.