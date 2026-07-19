Politica

Mesaj RO-Alert, transmis în Tulcea duminică după-amiază. Explicațiile oferite de Ministerul Apărării.

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Mesaj RO-Alert, transmis în Tulcea duminică după-amiază. Explicațiile oferite de Ministerul Apărării.drona / Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că a detectat duminică, 19 iulie, mai multe ținte aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Potrivit informațiilor comunicate de MApN, nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc și nici impacturi pe teritoriul național.

Conform datelor transmise de Ministerul Apărării, radarele au identificat la ora 13:19 un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vâlcove, din Ucraina.

În contextul evoluției situației din apropierea frontierei, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis la ora 13:57 un mesaj RO-Alert destinat populației din nordul județului Tulcea. Informațiile au fost comunicate oficial de MApN și IGSU.

Alerta a fost ridicată după aproximativ 40 de minute

Ministerul Apărării a precizat că alerta aeriană a încetat la ora 14:34, după ce situația a fost reevaluată de structurile de monitorizare.

Instituția a subliniat că, pe durata incidentului, nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian al României și nici cazuri în care vreun vehicul aerian să fi căzut pe teritoriul național.

Totodată, MApN a transmis că monitorizează permanent evoluțiile din zona de frontieră și informează în timp real structurile aliate cu privire la situația de securitate din regiune.

De ce sunt emise mesajele RO-Alert

Autoritățile activează sistemul RO-Alert ori de câte ori există riscul ca evoluțiile din apropierea graniței să poată reprezenta un pericol pentru populație.

În ultimii ani, județul Tulcea a fost vizat în repetate rânduri de astfel de avertizări, pe fondul atacurilor cu drone desfășurate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, în special în zona Ismail și Reni.

Drone Rusia

Drone / sursa foto: captură video

Deși, în cazul de față, dronele au rămas în spațiul ucrainean, autoritățile române aplică măsuri preventive pentru informarea rapidă a populației și pentru monitorizarea continuă a situației.

Nicușor Dan: România trebuie să se adapteze mai rapid noilor amenințări

Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că România se confruntă cu un decalaj tehnologic în ceea ce privește răspunsul la noile tipuri de amenințări generate de războiul din Ucraina.

Șeful statului a afirmat că procedurile administrative și de achiziții au îngreunat adaptarea la aceste riscuri.

„O țară care s-a obișnuit să trăiască în pace, cum este România, își produce și niște proceduri de achiziție care sunt greoaie. E o întreagă rutină administrativă pe care ne-am produs-o și care nu ne-a lăsat să ne adaptăm în timp real, nevăzând pericolul, pentru că dronele, în fine, fragmentele care au căzut sunt de acum doi-trei ani, dar cele care să vizeze locuri dens populate sunt o chestiune de șase-nouă luni”, a declarat președintele.

Declarația vine în contextul în care România a intensificat în ultimii ani măsurile de supraveghere și apărare în zona frontierei estice, pe fondul atacurilor repetate asupra infrastructurii ucrainene situate în apropierea graniței cu România.

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16:49 - Mesaj RO-Alert, transmis în Tulcea duminică după-amiază. Explicațiile oferite de Ministerul Apărării.

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