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Incident cu o dronă Shahed în Republica Moldova. MAE de la Chișinău condamnă încălcarea spațiului aerian

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Incident cu o dronă Shahed în Republica Moldova. MAE de la Chișinău condamnă încălcarea spațiului aeriandrona / Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării, după ce o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136) a căzut și a explodat în apropierea localității Copanca, din raionul Căușeni. Potrivit instituției, aparatul de zbor a survolat teritoriul Republicii Moldova în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra regiunii Odesa din Ucraina, înainte de a se prăbuși în apropierea satului Copanca.

MAE: explozia dronei Shahed în Republica Moldova reprezintă „o încălcare gravă și inacceptabilă”

Potrivit diplomației de la Chișinău, acest incident „constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni”.

În mesaj, Ministerul Afacerilor Externe a atras atenția că Republica Moldova rămâne angajată în apărarea suveranității, independenței și integrității sale teritoriale.

Totodată, autoritățile au transmis că vor continua cooperarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și creșterea rezilienței țării în fața unor astfel de amenințări.

Republica Moldova,

Sursa foto: arhiva EVZ

Drona a explodat după impactul cu solul

Incidentul s-a produs în jurul orei 01:03, când un aparat de zbor de mici dimensiuni s-a prăbușit la periferia localității Copanca.

În urma impactului cu solul, drona a explodat și a provocat un incendiu. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri, care au lichidat incendiul și au securizat zona.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, obiectul zburător este, preliminar, o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136).

O altă dronă a explodat în Republica Moldova în urmă cu o lună

Nu este primul incident de acest fel produs pe teritoriul Republicii Moldova. În noaptea de 7 spre 8 iunie, o altă dronă s-a prăbușit în extravilanul satului Lopatna, din raionul Orhei, iar în urma impactului cu solul a explodat. Și atunci, autoritățile au intervenit pentru securizarea zonei și au demarat verificări pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.

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