Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova face un pas important în modernizarea sistemelor de securitate națională. Instituția a intrat oficial în posesia unui lot format din 81 de drone de ultimă generație, oferite de organizația GS Foundation. Aceste echipamente moderne de zbor vor fi distribuite către subdiviziunile operative ale ministerului, având scopul principal de a eficientiza acțiunile de monitorizare și supraveghere pe întreg teritoriul țării, conform Radio Chișinău.

Noile dispozitive aeriene vor aduce o îmbunătățire semnificativă în gestionarea misiunilor zilnice desfășurate de structurile MAI. Reprezentanții ministerului au explicat că fluxul de date transmise în timp real de aceste aparate va deveni un pilon de bază în securizarea granițelor statului și în gestionarea eficientă a ordinii publice.

Pe lângă activitățile de monitorizare curentă, tehnologia va fi utilizată intens și în scenarii complexe, cum ar fi operațiunile de căutare și salvare a persoanelor dispărute, intervențiile rapide în caz de calamități sau situații de urgență, dar și pentru asigurarea unui nivel sporit de protecție a obiectivelor de infrastructură critică din Republica Moldova.

Implementarea acestor sisteme aeriene fără pilot reprezintă un avantaj strategic major pentru forțele de ordine, oferind o perspectivă de ansamblu mult mai clară asupra incidentelor din teren. Conducerea ministerului a subliniat importanța vitală a noilor dotări în salvarea de vieți omenești și în protejarea angajaților aflați în misiune.

„Sistemele UAS permit acces mai rapid la informaţie, o imagine operativă mai bună, acoperire mai largă în teren şi sprijin real pentru decizie. În multe situaţii, ele pot face diferenţa între o reacţie întârziată şi una bine calibrată, între expunerea personalului şi protejarea lui, între intervenţie fragmentată şi acţiune coordonată”, a declarat ministrul de interne, Daniella Misail-Nichitin.

Această infuzie de tehnologie în sistemul de siguranță de peste Prut nu ar fi fost posibilă fără un parteneriat extern solid. Dincolo de implicarea directă a GS Foundation, proiectul a beneficiat de suportul financiar și logistic al Ministerului Federal de Externe din Germania.

Demersul face parte dintr-un program amplu de asistență internațională intitulat Consolidarea capacităţilor de securitate şi administrare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Prin această inițiativă, structurile de ordine din Republica Moldova își aliniază standardele de dotare și reacție la normele europene actuale.