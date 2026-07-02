Circulația trenurilor de metrou prin stația Piața Victoriei 2 din București a fost reluată joi dimineață, după finalizarea intervențiilor de evacuare a apei acumulate în urma furtunii puternice de marți.

Metrorex a anunțat că, începând cu ora 6:30, trenurile circulă în condiții normale pe Magistrala 1, inclusiv în stația afectată.

Reluarea traficului marchează încheierea unei intervenții desfășurate pe parcursul a peste 24 de ore, în care echipele Metrorex au colaborat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Apa Nova și Ministerul Apărării Naționale pentru evacuarea volumului mare de apă care a inundat stația.

Potrivit Metrorex, pentru eliminarea apei acumulate în stația Piața Victoriei 2 au fost folosite în permanență cele 20 de motopompe din dotarea companiei. Operațiunea a fost susținută de echipele ISU București-Ilfov, precum și de reprezentanți ai Apa Nova și ai Ministerului Apărării Naționale.

ISU București-Ilfov a transmis că intervenția s-a încheiat în cursul dimineții, iar motopompele utilizate pe durata nopții au fost retrase din tunel după finalizarea lucrărilor.

Pe durata intervenției, Metrorex a modificat circulația trenurilor pe Magistrala 1 pentru a limita impactul asupra călătorilor.

Garniturile au circulat între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea pasagerilor la linia 2 din stația Ștefan cel Mare.

În același timp, circulația a fost asigurată și între stațiile Republica și Gara de Nord 1, unde călătorii au putut urca și coborî la linia 1. Compania a precizat că măsurile au fost adoptate pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță până la finalizarea operațiunilor de evacuare a apei.

Inundarea stației Piața Victoriei 2 a fost una dintre cele mai importante consecințe ale furtunii care a afectat Bucureștiul marți. Cantitățile mari de precipitații au provocat acumulări de apă în numeroase zone ale Capitalei și au determinat sute de intervenții ale echipajelor de urgență.

Reluarea circulației în condiții normale permite revenirea la programul obișnuit al Magistralei 1, după ce autoritățile au confirmat că infrastructura poate fi exploatată în siguranță. Metrorex a precizat că va continua monitorizarea stației și a instalațiilor pentru a preveni eventuale probleme generate de fenomene meteo similare.