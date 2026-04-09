Când va fi adoptat un model clar pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Comunitatea europeană continuă să analizeze pașii necesari pentru aderarea Ucrainei, însă un model clar și standardizat pentru acest proces nu a fost încă definit, informează rbc.ua.

Uniunea Europeană ar putea stabili un cadru clar pentru aderarea Ucrainei încă din luna mai, potrivit declarațiilor viceprim-ministrului ucrainean pentru integrare europeană și euro-atlantică, Taras Kachka.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Kachka a subliniat că în prezent nu există un model definit de aderare, însă acest lucru nu reprezintă un obstacol, ci mai degrabă un semn pozitiv, dat fiind nivelul intens al dialogului dintre Ucraina și statele membre. „Opt țări nordice-baltice (NB8) au o abordare progresistă și împărtășesc multe dintre pozițiile noastre”, a explicat oficialul.

El a mai precizat că în Germania, Franța și Olanda se desfășoară inițiative creative pentru avansarea procesului. „Am organizat o conferință ucraineno-olandeză și suntem în contact permanent cu Germania. Există o gândire foarte pozitivă și sperăm ca până în luna mai să avem o imagine mai clară. În același timp, se ia în calcul anul 2027 ca termen pentru rezolvarea chestiunii aderării Ucrainei la UE”, a adăugat Kachka.

Viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană și euro-atlantică, Taras Kachka, a afirmat că, deși există încă multe aspecte speculative legate de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, niciun lider european nu a respins ideea unui model concret până în 2027. Întrebarea rămâne doar care va fi forma exactă a acestui cadru.

„Nimeni nu a sugerat un «scenariu balcanic», în care ar trebui să trecem prin etape complicate de criterii, clustere și tratat de aderare, ca apoi să-l ratificăm pentru totdeauna”, a subliniat Kachka. În schimb, există o înțelegere comună că UE trebuie să ofere un răspuns clar privind procesul de aderare.

Vicepremierul a adăugat că luna mai ar putea marca momentul conceptualizării acestui model, întrucât Consiliul UE lucrează activ la definirea abordărilor. „În prima jumătate a anului ar trebui să devină clar ce se întâmplă și încotro se îndreaptă lucrurile”, a precizat Kachka.

Ucraina și-a fixat obiectivul de a adera la Uniunea Europeană până în ianuarie 2027, un pas pe care președintele Volodimir Zelenski îl consideră esențial pentru securitatea Europei și pentru contracararea influenței Rusiei.

Zelenski a reiterat în mai multe rânduri necesitatea stabilirii unui calendar clar pentru integrarea în blocul comunitar, argumentând că o dată precisă ar avea implicații strategice semnificative.

În paralel, Bruxelles-ul a subliniat că aderarea nu poate fi accelerată fără ca Ucraina să finalizeze toate reformele necesare. Comisarul european Marta Cos a calificat obiectivul 2027 drept unul ambițios, dar realist, și a precizat că, în prezent, Comisia analizează modalități practice de a susține acest proces.

Totuși, în interiorul UE persistă scepticismul: unii oficiali avertizează că termenul limită ar putea fi compromis din cauza complexității negocierilor și a necesității adaptării întregii legislații ucrainene la standardele comunitare.