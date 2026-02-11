Procurorii cer 15 ani pentru apropiatul lui Plahotniuc, Constantin Țuțu, condamnat deja la 8 ani de închisoare

Republica Moldova. Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, ar putea sta mult mai mult după gratii. Deși Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe 27 ianuarie la opt ani de închisoare pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații, Procuratura Anticorupție contestă sentința și cere Curții de Apel Centru să-i aplice 15 ani de detenție și să confişte aproape patru milioane de euro obținute prin infracțiuni.

Procuratura Anticorupție consideră că instanța de fond a emis o sentință parțial neîntemeiată, achitându-l pe Țuțu pentru îmbogățire ilicită și dispunând doar parțial confiscarea averii.

„De asemenea, acuzarea consideră că instanța de judecată i-a aplicat inculpatului, pe episoadele de escrocherie și trafic de influență, o pedeapsă prea blândă, ignorând criteriile generale de individualizare a pedepsei penale, ceea ce nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”, a declarat Procuratura Anticorupție.

Procuratura solicită ca Țuțu să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită și să primească 10 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice pe 10 ani.

Fostul deputat ar urma să fie condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie, cu executarea pedepsei în penitenciar semiînchis și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe 5 ani, precum și la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență, cu executare în penitenciar semiînchis. Pentru cumul parțial al pedepselor, procurorii cer stabilirea unei pedepse definitive de 15 ani de închisoare și privarea de dreptul de a exercita funcții publice pe 15 ani.

Totodată, Procuratura a cerut confiscarea în beneficiul statului a 3.556.000 de lei și a 20.000 de euro, rezultate din săvârșirea infracțiunilor.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat pe Țuțu la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații. Acesta a fost amendat cu 450.000 de lei și privat de dreptul de a exercita funcții publice pe 5 ani. Instanța a mai dispus confiscarea a 2.000 de euro în folosul statului.

Pentru alte două episoade de fals în declarații, ex-deputatul a fost recunoscut vinovat, dar a scăpat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție. Achitarea pentru îmbogățire ilicită a fost motivată de instanță prin lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii.

Ion Negură, avocatul lui Constantin Țuțu, a catalogat decizia primei instanțe ca fiind „nefondată” și a anunțat că va solicita instanței de apel achitarea clientului său.

În iulie 2025, Constantin Țuțu a fost reținut pe aeroportul din Atena, împreună cu Vladimir Plahotniuc, în baza unui mandat Interpol, având asupra lor documente false și 155.000 de euro. Deși se afla sub control judiciar în Grecia, acesta a părăsit ilegal teritoriul elen și a intrat în Republica Moldova, fiind surprins în regiunea transnistreană.

Pe 2 octombrie, a fost reținut la punctul de trecere Vulcănești după ce ar fi încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a evita arestarea.