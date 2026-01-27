Un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare și amendă uriașă

Republica Moldova. Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, cunoscut ca fiind un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis și obligat să achite un prejudiciu de 450.000 de lei. Decizia a fost pronunțată pe 27 ianuarie de magistratul Petru Păun de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în lipsa inculpatului, care nu a fost prezent la ședința de judecată.

Avocatul lui Țuțu, Ion Negură, a declarat că nu cunoaște motivele personale invocate de client pentru absență și a precizat că va contesta hotărârea în instanța superioară.

„Nu ne-am așteptat la așa o sentință. Cu siguranță, apărarea își va valorifica dreptul de a contesta această decizie la Curtea de Apel Centru, de aceea nu suntem de acord”, a spus avocatul.

Potrivit lui Negură, Țuțu spera să fie emisă o sentință de achitareși consideră că decizia instanței este absolut ilegală.

Constantin Țuțu a fost găsit vinovat pe patru capete de acuzare, însă pentru două dintre acestea termenele de prescripție au expirat. În cazul unui capăt de acuzare, fostul deputat a fost achitat. Procurorii de stat au cerut pentru el 15 ani de închisoare.

Autoritățile au stabilit că Țuțu a înregistrat o diferență nejustificată de peste 3,5 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile reale în perioada 2014–2019, susținând că fostul deputat ar fi dobândit imobile și automobile de lux prin mijloace ilicite. Țuțu a declarat că a construit casa cu bani împrumutați de la un prieten și că persoana care a gestionat șantierul a achitat toate lucrările, rămânând dator cu două milioane de lei.

Procurorii mai susțin că Țuțu ar fi pretins și primit 20.000 de euro pentru a influența procurori și judecători într-un dosar penal, fără a avea însă influența promisă.

În iulie 2025, Constantin Țuțu a fost reținut pe aeroportul din Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, în baza unui mandat Interpol, având asupra lor documente false și 155.000 de euro.

Deși se afla sub control judiciar în Grecia, autoritățile moldovene au anunțat că Țuțu a părăsit ilegal teritoriul elen și a intrat în Republica Moldova, fiind surprins în regiunea transnistreană. Pe 2 octombrie, el a fost reținut la punctul de trecere Vulcănești, după ce ar fi încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a evita arestarea la intrarea în țară.