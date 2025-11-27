Constantin Țuțu își va afla sentința pe 27 ianuarie. Fostul deputat susține că are toate probele nevinovăției

Republica Moldova. Sentința în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență în care este judecat fostul deputat Constantin Țuțu, un apropiat a lui Vlad Plahotniuc, va fi pronunțată pe 27 ianuarie 2026, au anunțat magistrații, după ce acesta și-a susținut ultimul cuvânt și a afirmat că este nevinovat și că deține probe care ar demonstra acest lucru.

Fostul deputat Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost audiat în fața instanței pentru ultimul cuvânt, declarând ferm că acuzațiile sunt neîntemeiate.

„Voi spune adevărul - că nu sunt vinovat. Și am toate probele pe care vreau să vi le spun acum. Sper ca în acest caz să se facă dreptate”, a declarat Țuțu înainte de a intra în sala de judecată.

Procurorul de caz, Elena Cazacov, a declarat că acuzarea își menține integral poziția și solicitarea inițială: condamnarea lui Țuțu la 15 ani de detenție.

„Ne așteptăm la o soluție de condamnare. După cum am reiterat de fiecare dată, acuzarea consideră că vinovăția a fost dovedită. Aici ne așteptăm la o sentință de condamnare, însă în ianuarie vom vedea care va fi soluția. Are tot dreptul să-și expună poziția. Mai mult decât atât, a fost faza ultimului cuvânt. Acuzarea își menține poziția, iar toate probele au fost expuse în cadrul dezbaterilor judiciare, fiind analizate prin prisma tuturor rigorilor legii. Acuzarea nu își modifică solicitările”, a punctat aceasta.

Procurorul a explicat și motivele întârzierilor.

„Faptul că domnul Țuțu a fost plecat din țară, acuzarea a fost nevoită să solicite darea acestuia în urmărire și aplicarea unei măsuri preventive, care a fost admisă parțial de către instanță. Fiind dat în urmărire, până nu a fost reținut, nu a fost posibilă examinarea cauzei în lipsa acestuia. Ulterior, după reținere și plasarea lui în arest, a continuat examinarea cu participarea acestuia. Și, totuși, putem spune că a fost un dosar greu de examinat, pentru că a durat și încă nu suntem la final”, a mai spus procurorul de caz.

Dosarele pentru trafic de influență și escrocherie au ajuns în instanță în 2020, iar cel de îmbogățire ilicită și fals în declarații în 2021. Acestea au fost ulterior comasate, iar în octombrie 2025 au fost consolidate toate acuzațiile.

Procurorii acuză o diferență nejustificată de peste 3,5 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile reale ale lui Țuțu în perioada 2014–2019, susținând că acesta ar fi achiziționat imobile și automobile de lux prin mijloace ilicite. În plus, el ar fi pretins și primit 20.000 de euro pentru a influența procurori și judecători într-un dosar penal, fără să aibă influența promisă.

În iulie, Țuțu a fost reținut pe aeroportul din Atena, împreună cu Vladimir Plahotniuc, având documente false și 155.000 de euro, în baza unui mandat Interpol.

Deși se afla sub control judiciar în Grecia, acesta ar fi părăsit ilegal teritoriul elen și ar fi ajuns în regiunea transnistreană. Pe 2 octombrie, a fost reținut la punctul de trecere Vulcănești, unde, potrivit procurorilor, ar fi încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a evita reținerea.