Justitie

Constantin Țuțu își va afla sentința pe 27 ianuarie. Fostul deputat susține că are toate probele nevinovăției

Comentează știrea
Constantin Țuțu își va afla sentința pe 27 ianuarie. Fostul deputat susține că are toate probele nevinovățieiSursa foto: radiomoldova.md
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Sentința în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență în care este judecat fostul deputat Constantin Țuțu, un apropiat a lui Vlad Plahotniuc, va fi pronunțată pe 27 ianuarie 2026, au anunțat magistrații, după ce acesta și-a susținut ultimul cuvânt și a afirmat că este nevinovat și că deține probe care ar demonstra acest lucru.

Fostul deputat Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost audiat în fața instanței pentru ultimul cuvânt, declarând ferm că acuzațiile sunt neîntemeiate.

„Voi spune adevărul - că nu sunt vinovat. Și am toate probele pe care vreau să vi le spun acum. Sper ca în acest caz să se facă dreptate”, a declarat Țuțu înainte de a intra în sala de judecată.

Constantin Țuțu, arest 30 de zile

Sursa foto: TV 8

Procurorii cer 15 ani de închisoare

Procurorul de caz, Elena Cazacov, a declarat că acuzarea își menține integral poziția și solicitarea inițială: condamnarea lui Țuțu la 15 ani de detenție.

Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual
Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual
Alina Bica sare în ajutorul celor ca Dani Mocanu. Avocata explică ce pași trebuie urmați
Alina Bica sare în ajutorul celor ca Dani Mocanu. Avocata explică ce pași trebuie urmați

„Ne așteptăm la o soluție de condamnare. După cum am reiterat de fiecare dată, acuzarea consideră că vinovăția a fost dovedită. Aici ne așteptăm la o sentință de condamnare, însă în ianuarie vom vedea care va fi soluția. Are tot dreptul să-și expună poziția. Mai mult decât atât, a fost faza ultimului cuvânt. Acuzarea își menține poziția, iar toate probele au fost expuse în cadrul dezbaterilor judiciare, fiind analizate prin prisma tuturor rigorilor legii. Acuzarea nu își modifică solicitările”, a punctat aceasta.

Un dosar prelungit de absențele lui Țuțu

Procurorul a explicat și motivele întârzierilor.

„Faptul că domnul Țuțu a fost plecat din țară, acuzarea a fost nevoită să solicite darea acestuia în urmărire și aplicarea unei măsuri preventive, care a fost admisă parțial de către instanță. Fiind dat în urmărire, până nu a fost reținut, nu a fost posibilă examinarea cauzei în lipsa acestuia. Ulterior, după reținere și plasarea lui în arest, a continuat examinarea cu participarea acestuia. Și, totuși, putem spune că a fost un dosar greu de examinat, pentru că a durat și încă nu suntem la final”, a mai spus procurorul de caz.

Constantin Țuțu, reținut Grecia

Sursa foto: Facebook/Constantin Țuțu

Acuzațiile: milioane nejustificate și 20.000 de euro pentru trafic de influență

Dosarele pentru trafic de influență și escrocherie au ajuns în instanță în 2020, iar cel de îmbogățire ilicită și fals în declarații în 2021. Acestea au fost ulterior comasate, iar în octombrie 2025 au fost consolidate toate acuzațiile.

Procurorii acuză o diferență nejustificată de peste 3,5 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile reale ale lui Țuțu în perioada 2014–2019, susținând că acesta ar fi achiziționat imobile și automobile de lux prin mijloace ilicite. În plus, el ar fi pretins și primit 20.000 de euro pentru a influența procurori și judecători într-un dosar penal, fără să aibă influența promisă.

Fuga, reținerea și revenirea în Republica Moldova

În iulie, Țuțu a fost reținut pe aeroportul din Atena, împreună cu Vladimir Plahotniuc, având documente false și 155.000 de euro, în baza unui mandat Interpol.

Deși se afla sub control judiciar în Grecia, acesta ar fi părăsit ilegal teritoriul elen și ar fi ajuns în regiunea transnistreană. Pe 2 octombrie, a fost reținut la punctul de trecere Vulcănești, unde, potrivit procurorilor, ar fi încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a evita reținerea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:16 - Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru: Acești bani vor ajuta familiile să acoper...
16:07 - Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual
16:01 - Ponta, despre studiile lui Moșteanu: Dacă îmi „greșeam” diploma de la Bioterra, era altceva
15:48 - Alina Bica sare în ajutorul celor ca Dani Mocanu. Avocata explică ce pași trebuie urmați
15:41 - Amycretin, un nou tratament pentru obezitate și diabet. Medicamentul are rezultate promițătoare în faza intermediară
15:33 - Ministrul Finanțelor anunță corectarea subevaluării dobânzilor. TVA-ul, record de 13,6 miliarde în octombrie

HAI România!

Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale