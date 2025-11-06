Lupta pentru libertatea lui Constantin Ţuţu. Când ar putea să-şi afle sentinţa fostul deputat

Republica Moldova. După ce procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Ţuţu, învinuit de îmbogăţire ilicită, escrocherie, fals în declaraţii, spălare de bani şi trafic de influenţă, avocaţii să fac tot posibilul pentru a convinge instanţa să-l achite pe clientul lor.

Şa şedinţa din 5 noiembrie, care s-a desfăşurat în lipsa lui Constantin Ţuţu, avocaţii fostului deputat şi-au expus pledoriile timp de cca trei ore. Timpul nu a fost însă suficient, apărătorii urmând să-şi continuie pledoriile la următoarea şedinţă, programată pentru vineri, 7 noiembrie.

După ce partea apărării va termina dezbaterile judiciare, urmează ultimul cuvânt al apărării. După care instanţa se va retrage în deliberare.

Astfel, în luna curentă ar putea fi pronunţată o sentinţă în privinţa lui Constantin Ţuţu, după un proces de judecată care durează de mai bine de cinci ani.

Avocaţii susţin că au prezentat mai multe argumente care ar confirma nevinovăţia clientului lor şi că dosar ar fi unul fabricat.

Potrivit apărătorilor, acuzaţiile de escrocherie şi trafic de influenţă au fost aduse lui Ţuţu pentru aceeaşi faptă, ceea ce contravine normelor legale. Todată, banii luaţi de Ţuţu de la pretinsa parte vătămată pentru a-l scăpa de dosar penal au fost pentru achitarea avocaţilor. „Ţuţu urma să-i caute o echipă de avocaţi, dar nu a spus că ar avea influenţă asupra procurorilor”, a declarat avocatul lui Ţuţu.

Avocaţii resping şi acuzaţia de îmbogăţire ilicită, argumentând că „urmărirea penală nu a luat în calcul toate veniturile declarate de Constantin Ţuţu”.

Potrivit învinuirii înaintate de către procurorii anticorupție, fostul deputat, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, în perioada 2014-2019 a obținut venituri din mai multe surse în sumă totală de 6 455 350,72 lei și tot în aceiași perioadă de timp a efectuat cheltuieli în sumă totală de 10 012 207, 94 lei.

În acest context, fiind contrapusă suma veniturilor realizate de către fostul deputat, pentru perioada 2014-2019 cu suma cheltuielilor efectuate de către acesta pentru aceiași perioadă, s-a constatat o diferență substanțială dintre venituri și cheltuieli, suma cheltuielilor prevalând asupra sumelor de venituri obținute cu 3 556 857,22 lei, mijloace care nu puteau fi obținute licit.

Subsecvent, fostul deputat, în vederea denaturării informațiilor reale cu privire la veniturile realizate și cheltuielile suportate a inclus în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 și respectiv 2018, date false și incomplete, indicând venitul obținut din vânzarea unui mijloc de transport în sumă de 80 000 Euro, când de fapt potrivit contractului de vânzare-cumpărare, autoturismul vizat a fost vândut la prețul de 75 000 Euro.

Concomitent, fostul deputat a indicat în declarația de avere că a împrumutat de la o terță persoană mijloace financiare în sumă de 2 000 000 lei, deși în acest sens nu a fost întocmit nici un act juridic confirmativ, iar de facto în cadrul urmăririi penale s-a constatat că mijloacele financiare indicate nu au fost transmise către fostul deputat.