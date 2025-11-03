Constantin Țuțu riscă 15 ani de închisoare. Procurorii cer și confiscarea a peste 3 milioane de lei din averea fostului deputat

Republica Molodva.Procurorii au cerut 15 ani de pușcărie pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Solicitarea a fost înaintată în ședința de judecată de luni, 3 noiembrie, iar acuzatorii au cerut și confiscarea a peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro din averea politicianului.

Ședința de luni a continuat examinarea dosarului, după ce la termenul precedent procurorii au început prezentarea pledoariilor finale. Potrivit acuzării, probele administrate demonstrează că averea fostului deputat depășește cu mult veniturile oficiale, iar sentința ar putea fi pronunțată în perioada următoare.

Țuțu este acuzat că, în perioada în care a activat ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ar fi dobândit mai multe imobile și automobile de lux a căror valoare nu are acoperire legală în veniturile sale declarate. Dosarele pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență au fost inițial examinate separat, primul începând în mai 2020, iar al doilea în noiembrie 2021, însă ulterior au fost comasate într-o singură cauză penală.

Pe 22 iulie, Constantin Țuțu a fost reținut pe aeroportul din Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, în baza unui mandat internațional emis de autoritățile moldovenești. Cei doi ar fi încercat să plece spre Dubai, folosind acte false și având asupra lor suma de 155.000 de euro.

Constantin Țuțu părăsise Republica Moldova pe 20 iulie, iar două zile mai târziu a fost reținut pe aeroportul din Atena, împreună cu Vladimir Plahotniuc. Fostul deputat PD a fost eliberat ulterior din penitenciarul din Atena, dar nu a mai revenit la Chișinău, fiind localizat de oamenii legii în regiunea transnistreană.

În urma perchezițiilor, poliția elenă a ridicat 17 documente de identitate suspecte. Ulterior, Țuțu a fost plasat în arest în Grecia, apoi eliberat sub control judiciar, având interdicția de a părăsi teritoriul țării.

La începutul toamnei, autoritățile de la Chișinău au anunțat că Țuțu ar fi părăsit ilegal Grecia și s-ar afla deja în Republica Moldova. Pe 2 octombrie 2025, el a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Vulcănești, după ce ar fi încercat să ofere mită unui polițist de frontieră pentru a nu fi identificat.

Dacă va fi găsit vinovat, Constantin Țuțu riscă până la 15 ani de închisoare, precum și confiscarea averii nejustificate, conform legislației privind îmbogățirea ilicită.