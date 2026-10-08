Liderul AUR, George Simion, a intrat joi seară într-un conflict cu Realitatea Plus după ce postul de televiziune a prezentat presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care apare și numele politicianului. Simion a negat că s-ar fi întâlnit cu Bogos și a susținut că documentul prezentat este „fals, inventat”.

Disputa a avut loc în direct, în timpul unei emisiuni în care Simion a intervenit telefonic după prezentarea presupuselor stenograme. Ulterior, liderul AUR a publicat pe site-ul său o stenogramă pe care a atribuit-o Realitatea Plus și despre care a afirmat că nu este autentică.

Simion a anunțat, de asemenea, că intenționează să sesizeze DNA pentru ca procurorii să stabilească dacă înregistrarea este autentică.

În timpul intervenției la Realitatea Plus, realizatoarea Anca Alexandrescu l-a întrebat pe George Simion dacă AUR a primit pui sau ouă de la Fănel Bogos în timpul campaniei electorale sau în perioada inundațiilor din Suceava.

Simion a respins acuzațiile și a susținut că este vorba despre o „operațiune de denigrare” îndreptată împotriva AUR.

La un moment dat, Simion i s-a adresat Ancăi Alexandrescu cu apelativul „doamna procuror”, iar discuția a fost întreruptă. Disputa a pornit după ce în emisiune fuseseră prezentate presupuse stenograme în care apărea numele liderului AUR.

În aceeași emisiune, Laurențiu Botin prezentase presupuse stenograme din dosarul lui Fănel Bogos, în care era menționat și George Simion.

Liderul AUR i-a transmis lui Botin un drept la replică și a negat că s-ar fi întâlnit vreodată cu omul de afaceri.

După emisiune, George Simion a publicat documentul pe care Realitatea Plus l-ar fi prezentat drept stenogramă a unei discuții între el și Fănel Bogos.

În mesajul său, liderul AUR a afirmat că știa de existența unor presupuse interceptări în care ar apărea numele său de aproximativ trei-patru luni. Potrivit lui Simion, informația i-ar fi fost transmisă de omul de afaceri Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.

Simion a susținut că Păcuraru s-ar fi oferit să îl ajute și că el ar fi refuzat.

„Nu pot înțelege cu ce, nefiind vinovat de nimic, nici cum să fi intrat în posesia lui Păcuraru aceste stenograme dintr-un dosar aflat în faza de urmărire penală”, a scris liderul AUR.

Simion a mai afirmat că nu a fost informat de procurori sau de o altă instituție a statului despre existența unor astfel de înregistrări.

Liderul AUR a anunțat că va transmite DNA o solicitare pentru verificarea documentelor prezentate în spațiul public.

„Voi face în zilele ce urmează o adresă oficială către DNA, solicitându-le să confirme sau să infirme aceste înregistrări”, a transmis Simion.

El a spus că, în funcție de răspunsul autorităților, intenționează să se adreseze instituțiilor competente în legătură cu ceea ce consideră a fi o dezinformare și o presiune asupra sa.

Textul publicat de liderul AUR descrie o presupusă întâlnire din 8 aprilie 2025, la domiciliul omului de afaceri Florin-Aurelian Burculescu, unde ar fi fost prezenți George Simion, Fănel Bogos și Radu Timiș.

În document apar discuții despre compania Vanbet, despre controale, presupuse intervenții și despre un memoriu care ar urma să fie depus la Comisia de abuzuri a Parlamentului.

Într-unul dintre pasajele atribuite lui Simion apare ideea depunerii unui astfel de memoriu, iar documentul consemnează și discuții despre sprijin și finanțare.

La finalul textului publicat este descrisă o presupusă discuție ulterioară între Bogos și Burculescu, după ce omul de afaceri ar fi fost arestat preventiv.

George Simion susține însă că documentul este „fals, inventat”. Stenogramele, AICI

Cu două zile înaintea scandalului de la Realitatea Plus, George Simion abordase public subiectul presupuselor interceptări din dosarul Fănel Bogos, într-o emisiune la TVR 1.

Declarațiile au venit după ce senatorul Ninel Peia afirmase că numele liderului AUR apare în interceptările din dosar.

Simion a spus atunci că nu crede că a fost interceptat în legătură cu Bogos și că aflase despre această posibilitate cu două-trei luni înainte de la un patron de televiziune.

„Nu cred că am fost surprins în interceptări legate de Fănel Bogos”, a declarat Simion.

Liderul AUR a recunoscut însă că o persoană apropiată lui Bogos ar fi încercat să ajungă la el și să îi prezinte cazul omului de afaceri. Simion a spus că i-a recomandat acesteia să se adreseze Comisiei de abuzuri a Parlamentului în cazul în care considera că au fost comise abuzuri.

Fănel Bogos este vizat de un dosar instrumentat de DNA Iași. În cadrul anchetei au fost audiați ca martori și mai mulți oameni politici. Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în calitate de martor, în legătură cu o audiență acordată lui Bogos în septembrie 2025. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a fost, de asemenea, audiat joi ca martor.

Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, iar în aceeași anchetă este urmărită penal și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.