Rata șomajului în România. Situație îngrijorătoare în rândul tinerilor, potrivit INS

Rata șomajului din România a coborât la 6,3% în septembrie 2026, cu 0,1 puncte procentuale sub nivelul din august, potrivit datelor publicate vineri, 30 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Numărul persoanelor fără loc de muncă a fost estimat la 517.100, în scădere față de luna precedentă, dar mai mare decât în septembrie 2025. În același timp, șomajul în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat.

Cu toate acestea, comparativ cu septembrie 2025, numărul șomerilor a crescut. În aceeași lună a anului trecut, INS estima 490.900 de persoane fără loc de muncă. Statisticile indică, de asemenea, un nivel mai ridicat al șomajului în rândul femeilor decât al bărbaților, în timp ce situația tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani continuă să atragă atenția.

Potrivit datelor comunicate de INS, indicatorul ajustat sezonier a înregistrat o reducere de 0,1 puncte procentuale în septembrie, comparativ cu august.

Instituția a anunțat că rata șomajului a ajuns la 6,3%, iar diferența dintre femei și bărbați a fost de 0,3 puncte procentuale.

„Rata şomajului în luna septembrie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,3%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în luna august 2026. Rata şomajului la femei a fost cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi”, arată, vineri, INS într-un comunicat de presă.

Numărul șomerilor estimat pentru luna septembrie, în categoria de vârstă 15–74 de ani, a fost de 517.100 de persoane. Comparativ cu luna august, când erau înregistrate 523.400 de persoane fără loc de muncă, rezultă o reducere de 6.300 de șomeri.

Deși datele indică o îmbunătățire față de luna precedentă, comparația anuală arată o evoluție diferită.

În septembrie 2025, numărul persoanelor fără loc de muncă era estimat la 490.900.

Un an mai târziu, acesta a ajuns la 517.100, ceea ce înseamnă o creștere de 26.200 de persoane.

Astfel, reducerea înregistrată de la o lună la alta nu a compensat diferența față de aceeași perioadă a anului precedent.

Datele INS arată că femeile continuă să înregistreze o rată a șomajului mai ridicată decât bărbații.

În septembrie 2026, indicatorul a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,2% în cazul bărbaților.

Diferența dintre cele două categorii a fost de 0,3 puncte procentuale.

Comparativ cu august, rata șomajului în rândul femeilor a rămas la 6,5%, în timp ce pentru bărbați indicatorul a coborât de la 6,3% la 6,2%.

Institutul Național de Statistică a atras atenția și asupra situației persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Pentru această categorie, rata șomajului a fost de 30,8% în perioada aprilie–iunie 2026.

Indicatorul arată că aproape o treime dintre tinerii activi pe piața muncii nu aveau un loc de muncă în intervalul analizat. Procentul nu se referă la totalul tinerilor din România, ci la cei care fac parte din populația activă, respectiv persoanele care lucrează sau caută un loc de muncă.

Nivelul de 30,8% este aferent trimestrului al doilea din 2026, nu lunii septembrie, pentru care INS a prezentat separat rata generală a șomajului.