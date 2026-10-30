Republica Moldova. Locuitorii Republicii Moldova se pot înscrie, de luni, 2 noiembrie, în programul prin care statul îi ajută să plătească facturile la energie în timpul iernii. Autoritățile estimează că aproximativ 670.000 de gospodării vor primi compensații în sezonul rece 2026–2027.

Programul „Ajutor la contor” va fi lansat oficial în dimineața zilei de luni. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, va prezenta noile reguli. Acestea vor stabili cine poate primi bani, cum se face înregistrarea și în ce condiții se acordă ajutorul.

Compensațiile vor fi acordate pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Suma va depinde de veniturile familiei, cheltuielile pentru energie și situația fiecărei gospodării. Una dintre schimbările pregătite pentru această iarnă vizează verificarea situației financiare a persoanelor care cer ajutor. Pe lângă salarii și pensii, autoritățile ar putea lua în calcul și alte surse de bani. Printre acestea se numără banii primiți din străinătate de la rude, dobânzile obținute din depozite bancare și sumele disponibile în conturi.

Ar putea fi verificate și bunurile deținute de solicitanți. Este vorba despre locuințe și alte proprietăți, dar și despre automobile.

Autoritățile au discutat inclusiv posibilitatea introducerii unor reguli legate de numărul mașinilor deținute și vechimea acestora. De asemenea, ar urma să fie verificat dacă persoanele care solicită compensații se află pe teritoriul Republicii Moldova.

Unele dintre aceste măsuri au fost prezentate anterior doar ca propuneri. Regulile finale vor fi anunțate la lansarea programului, pe 2 noiembrie.

Numărul beneficiarilor ar putea fi mai mare decât în iarna trecută. Estimările preliminare arată că aproximativ 670.000 de gospodării ar putea primi compensații. Sunt cu circa 50.000 mai multe decât în sezonul rece precedent. În iarna trecută, aproximativ 620.000 de gospodării au beneficiat de sprijin din partea statului.

Atunci, ajutorul a fost cuprins între 500 și 1.000 de lei. Suma a fost stabilită în funcție de situația familiei și de combustibilul folosit pentru încălzire.

Pentru noul sezon, valoarea compensațiilor va fi calculată în funcție de veniturile gospodăriei, cheltuielile pentru energie și gradul de vulnerabilitate energetică.

Persoanele care vor să primească ajutor trebuie să se înregistreze pe platforma oficială compensatii.gov.md.

Cererile vor fi completate online. Solicitanții își pot crea un cont folosind numărul de telefon sau se pot conecta la unul existent, inclusiv prin adresa de e-mail. În formular trebuie introduse informații despre toți membrii gospodăriei. Vor fi solicitate date despre veniturile familiei, locuință și sursa principală de încălzire.

Este important ca informațiile să fie completate corect. Orice greșeală poate duce la întârzieri sau la stabilirea incorectă a ajutorului. Persoanele care nu au internet sau nu se descurcă să completeze formularul pot cere ajutorul asistenților sociali. Sprijin va fi oferit și la Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor Publice (CUPS).

Pentru a evita aglomerația și întârzierile, oamenii sunt îndemnați să pregătească din timp datele membrilor familiei, informațiile despre venituri și detaliile despre locuință și încălzire.

Pentru plata compensațiilor din această iarnă, Guvernul estimează că va avea nevoie de aproximativ 2,5 miliarde de lei.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a dat asigurări că autoritățile vor identifica banii necesari. O parte din fonduri ar urma să vină de la partenerii externi. Alte resurse ar putea fi obținute prin reducerea unor cheltuieli publice.

Din suma totală estimată, 550 de milioane de lei sunt deja prevăzute pentru compensațiile aferente lunii noiembrie. Acești bani urmează să ajungă la beneficiari în decembrie.