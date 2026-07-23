Băncile din zona euro au înăsprit în trimestrul al doilea din 2026 condițiile de creditare pentru companii, pe fondul riscurilor geopolitice și al scumpirii energiei, potrivit unui studiu publicat de Banca Centrală Europeană. Instituțiile financiare se așteaptă ca accesul la împrumuturi să devină și mai dificil în trimestrul al treilea, inclusiv pentru populație.

Cererea de finanțare din partea companiilor a crescut în trimestrul al doilea, însă băncile au respins o proporție importantă dintre solicitările primite. Instituțiile financiare au aplicat condiții mai stricte în special companiilor din industria auto și din sectoarele care consumă cantități mari de energie.

Deciziile au fost influențate de incertitudinile privind perspectivele economice, dar și de riscurile generate de evoluțiile geopolitice și de creșterea prețurilor la energie.

„Riscurile percepute la adresa perspectivelor economice și toleranța mai scăzută la risc a băncilor rămân principalii factori care contribuie la înăsprirea standardelor de creditare, instituțiile fiind extrem de preocupate de riscuri legate de evoluțiile geopolitice și din energie”, indică BCE.

Conflictul din Iran a amplificat temerile legate de aprovizionarea cu energie și de evoluția costurilor suportate de companii și consumatori. Rezultatele studiului susțin însă evaluarea Băncii Centrale Europene potrivit căreia războiul nu ar urma să producă un impact sever asupra creșterii economice din zona euro.

Scumpirea energiei poate afecta totuși consumul populației și profiturile companiilor, ceea ce determină băncile să fie mai prudente atunci când aprobă noi împrumuturi. Instituțiile financiare se așteaptă ca tendința de înăsprire să continue în actualul trimestru, nu doar pentru companii, ci pentru toate tipurile de credite.

Băncile participante la studiul BCE anticipează o nouă înăsprire a standardelor de creditare în trimestrul al treilea din 2026. Această evoluție ar putea face mai dificilă obținerea finanțărilor și ar putea crește numărul cererilor respinse.

Prudența băncilor este alimentată în principal de riscurile privind economia, de instabilitatea geopolitică și de evoluția prețurilor la energie. Sectoarele considerate mai vulnerabile la scumpirea energiei și la încetinirea activității economice ar putea continua să întâmpine cele mai stricte condiții.

În timp ce companiile au solicitat mai multe finanțări, cererea populației pentru credite ipotecare a înregistrat o scădere semnificativă în trimestrul al doilea. Băncile estimează că tendința va continua și în trimestrul al treilea din 2026.

Reducerea cererii pentru împrumuturile destinate locuințelor apare în contextul incertitudinilor economice și al condițiilor mai dificile de finanțare. Studiul BCE arată astfel că prudența se manifestă atât în rândul instituțiilor financiare, cât și în comportamentul persoanelor care intenționează să cumpere o locuință.

Datele privind creditarea vor fi luate în calcul în dezbaterile Băncii Centrale Europene referitoare la politica monetară. Analiștii estimează că BCE va menține dobânzile neschimbate în această săptămână.

Pentru luna septembrie este anticipată însă o posibilă majorare a ratelor dobânzilor.

O asemenea decizie ar putea menține presiunea asupra costurilor de finanțare și ar putea influența în continuare cererea de credite din partea companiilor și a populației.