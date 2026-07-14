Economie

România, sub lupa agențiilor de rating. Săptămână de foc la Ministerul Finanțelor

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România, sub lupa agențiilor de rating. Săptămână de foc la Ministerul FinanțelorFitch Ratings. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Reprezentanții agenției internaționale de evaluare financiară Fitch au programate marți o serie de întâlniri online cu oficialii Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale a României și ai Consiliului Fiscal, în cadrul evaluării periodice privind situația economică și fiscală a României.

După Fitch Ratings urmează Moody’s

Dialogul va continua miercuri cu consultări în format online la care vor participa economiști și reprezentanți ai mediului privat. Joi este programată și o rundă de discuții cu agenția Moody’s, care, spre deosebire de Fitch, nu organizează în mod obișnuit întâlniri cu reprezentanții sectorului privat.

Evaluările au loc într-un context în care scena politică din România rămâne marcată de incertitudini, aspect care poate influența perspectivele privind consolidarea fiscală. În același timp, poziția țării în fața investitorilor este susținută de evoluția favorabilă a execuției bugetare și de măsurile de control al cheltuielilor publice.

Erste Bank estimează că România va rămâne la același rating

Un raport publicat recent de Erste Bank estimează că marile agenții internaționale de rating vor păstra, cel mai probabil, calificativul României în acest an, urmând să aștepte proiectul de buget pentru 2027 înainte de eventuale decizii privind modificarea perspectivei.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat recent importanța menținerii actualului rating de țară, considerând că acesta este esențial pentru ca statul român să continue să se împrumute în condiții avantajoase de pe piețele financiare.

„România menţine încrederea investitorilor, iar finanţarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanţarea planificată pentru 2026. La acest moment, planul de finanţare al statului este realizat în proporţie de 49%, exact la jumătatea anului calendaristic", a anunţat ministrul interimar Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare. Sursă foto: Facebook

Ce spune ministrul de Finanțe despre întâlnirea cu agențiile de rating

Acesta a explicat că nivelul actual al finanțării respectă strategia stabilită de Ministerul Finanțelor și că, spre deosebire de anii precedenți, statul nu a mai fost nevoit să recurgă la prefinanțare.

„Este un ritm aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanţelor şi, astfel, România a reuşit să treacă prima parte a anului, într-un context de volatilitate ridicată, fără a mai fi nevoită să recurgă la prefinanţare - aşa cum s-a procedat în anii anteriori, când statul a atras încă din prima parte a anului sume mai mari decât necesarul imediat, pentru a se proteja în cazul unor perioade dificile pe pieţele financiare internaţionale”.

Potrivit ministrului, evoluția execuției bugetare și implementarea planului de finanțare au permis menținerea unui ritm echilibrat al împrumuturilor, fără măsuri suplimentare de protecție financiară.

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