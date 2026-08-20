Atacurile cu drone, alertele aeriene și problemele legate de aprovizionarea cu combustibil afectează tot mai mult sezonul turistic de pe litoralul rusesc al Mării Negre, inclusiv în Soci și în zona Gelendjik, una dintre destinațiile preferate ale rușilor. Situația este relatată de Financial Times într-un material publicat pe 20 august.

În ultimele săptămâni, turiștii au fost nevoiți să își petreacă vacanțele în apropierea unor zone vizate de atacuri cu drone și a unor obiective energetice importante pentru Rusia.

Pe 3 august, căderea unei drone în localitatea Arhipo-Osipovka, din zona Gelendjik, a provocat moartea a șapte persoane, între care patru copii, iar alte 40 au fost rănite, potrivit informațiilor citate de presa internațională.

Pentru cei aflați pe litoralul Krasnodarului, alertele aeriene au devenit tot mai frecvente. Un reprezentant al unei ambarcațiuni turistice din Arhipo-Osipovka a declarat pentru Financial Times că, înainte de atacul mortal de la începutul lunii august, sirenele erau rare, în timp ce ulterior au ajuns să se audă de mai multe ori pe zi.

Autoritățile din Gelendjik au activat în repetate rânduri sistemele de avertizare. Pe 18 august, de exemplu, sirenele au fost pornite în oraș pe fondul unei noi amenințări cu drone, iar localnicilor și turiștilor li s-a cerut să intre în clădiri și să urmeze instrucțiunile de siguranță.

În același timp, autoritățile au impus restricții în anumite zone de coastă. Plajele din Gelendjik și din localitățile apropiate au fost închise temporar după alerte, în contextul riscului reprezentat de drone.

Problemele de securitate se suprapun peste dificultățile din sectorul energetic. Litoralul Krasnodarului găzduiește infrastructură importantă pentru industria petrolieră, inclusiv portul Novorossiisk și rafinăria de la Tuapse.

Aceste obiective au fost vizate în mod repetat de atacuri ucrainene, iar loviturile asupra infrastructurii petroliere au contribuit la presiunile asupra aprovizionării cu combustibil în anumite regiuni ale Rusiei. Financial Times menționează că, în stațiunile de la Marea Neagră, cozile la benzinării au devenit o parte tot mai vizibilă a sezonului estival.

În paralel, atacurile au provocat și incidente de poluare. Petrolul ajuns în apă reprezintă o altă problemă pentru litoralul turistic, într-o perioadă în care regiunea depinde în mare măsură de veniturile generate de sezonul de vară.

Efectele se văd și în turism. Potrivit lui Dmitri Bogdanov, președintele asociației hotelierilor AMOS, numărul turiștilor din regiune a scăzut cu 10,8% față de anul trecut.

Totuși, litoralul rusesc continuă să atragă milioane de turiști. Potrivit operatorului de rezervări Ostrovok, peste 80% dintre călătoriile rușilor sunt efectuate în interiorul țării, iar regiunea Krasnodar reprezintă aproximativ 11% din totalul rezervărilor.

Dependența de turismul intern este importantă deoarece accesul rușilor la destinații externe a devenit mai dificil și mai costisitor în ultimii ani. Astfel, chiar și în condițiile creșterii riscurilor de securitate, litoralul Mării Negre rămâne una dintre principalele opțiuni pentru vacanțele de vară.

Soci și zona Gelendjik au o legătură directă cu Vladimir Putin. Președintele rus are o reședință oficială la Soci și o proprietate controversată în apropiere de Gelendjik, asociată de-a lungul timpului cu numele său.

Potrivit datelor citate de Financial Times și informațiilor publice ale Kremlinului, Putin a vizitat Soci de 24 de ori în 2021. În 2024 și 2025, numărul vizitelor a scăzut la doar două în fiecare an. Ultima apariție publică a liderului rus la Soci a avut loc în octombrie 2025.

În august, presa internațională a relatat și despre lovituri asupra unor sisteme rusești de apărare antiaeriană aflate în apropierea reședinței asociate lui Putin. Ucraina a susținut că a distrus un sistem S-400 și a lovit anterior un echipament de război electronic din aceeași zonă. Informațiile provin din surse ucrainene și relatări ale presei independente și nu au fost confirmate independent în toate detaliile.

Litoralul rusesc al Mării Negre încearcă astfel să mențină activitatea turistică în timp ce regiunea este afectată de atacuri cu drone, alerte aeriene și probleme în sectorul energetic.

Pentru turiști, vacanța în stațiuni precum Soci și Gelendjik înseamnă în prezent și confruntarea cu riscuri care, înainte de intensificarea atacurilor, nu făceau parte din experiența obișnuită de pe litoral.