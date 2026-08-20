Teheranul își adâncește legăturile financiare și militare cu Beijingul și Moscova, creând o gură de oxigen esențială în încercarea de a ocoli sancțiunile americane și de a face față reînnoitei campanii de „presiune maximă” a Washingtonului, au avertizat miercuri analiștii de securitate regională citați de Fox News.

În timp ce SUA continuă să intensifice Operațiunea „Furia Economică”, Iranul, spun aceștia, s-a orientat către blocuri și alianțe non-occidentale pentru a se uni și mai mult cu Rusia și China, poziționându-se în același timp ca un „punct de sprijin” într-o rețea care contestă direct influența americană.

Avertismentul a venit în contextul în care președintele Donald Trump a anunțat miercuri ceea ce a numit „cea mai zdrobitoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva oricărei țări”, amenințând cu consecințe radicale pentru națiunile și companiile care oferă Iranului o gură de oxigen economică, în timp ce încearcă să izoleze și mai mult Teheranul.

„Acesta va fi un război economic și o izolare la o scară fără precedent”, a declarat Trump într-o postare distribuită pe Truth Social.

„Republica Islamică încearcă să supraviețuiască, dar pentru a supraviețui, trebuie să se adapteze”, a declarat Behnam Ben Taleblu, director senior al Programului Iran din cadrul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor (FDD), pentru Fox News.

„Trebuie să se adapteze nu doar la presiunea militară americană și israeliană, ci și la această presiune politică și economică a SUA”.

„Nu există nicio îndoială că Republica Islamică încearcă să-și maximizeze implicarea în țări precum Rusia și China, care au fost supuse presiunilor politice și economice americane în trecut.”

BRICS, un bloc economic format din Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud și mai multe națiuni aflate în expansiune recentă, și Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), o alianță politică, economică și de securitate eurasiatică condusă de Beijing și Moscova, au devenit vehicule cheie pentru extinderea Iranului în ultima vreme.

Trump a etichetat anterior politicile BRICS drept „antiamericane”, a relatat CNBC.

Abdolnaser Hemmati, guvernatorul Băncii Centrale a Iranului, a declarat că Teheranul se va alătura în curând Noii Bănci de Dezvoltare, susținută de BRICS, deși banca a declarat pentru Reuters că nu poate confirma aderarea Iranului.

„Cel mai important rezultat al cooperării dintre țările membre BRICS este înființarea Noii Bănci de Dezvoltare, iar țara noastră va deveni în curând membră a acestei bănci”, a spus Hemmati, potrivit presei de stat.

„Puteți vedea Iranul încercând să beneficieze de rolul său în BRICS, precum și de o constelație de alte organizații, care s-ar permite cu adevărat să fie protejate - sau ar încerca să se protejeze mai mult - de presiunea politică și economică a SUA”, a explicat Taleblu.

„Republica Islamică dorește să fie integrată mai formal în ordinele economice create de Rusia și China, care doresc să conteste dolarul american la fel de mult cum doresc să conteste puterea și influența SUA.

„Este esențial și important ca factorii de decizie politică de la Washington să se trezească și să vadă cât de interconectate devin aceste amenințări statale.”

„Acestea sunt relații independente care s-au consolidat. Au diferențe, dar, ca axă autoritară, acestea sunt țări care sunt mai capabile să își gestioneze diferențele în prezent decât se pare că America și ordinea occidentală liberală își pot gestiona diferențele.”

NBC News a relatat, de asemenea, pe 17 august, că Rusia furnizează Iranului muniții, componente de drone și TNT prin rutele maritime ale Mării Caspice, citând un document guvernamental european verificat de un oficial occidental.

Raportul vine pe fondul unor indicii că Teheranul se bazează pe tehnologia și sprijinul militar rusesc pentru a se adapta presiunii militare și economice a SUA.

„Chiar și fluxurile limitate de tehnologie și militare din Rusia către Republica Islamică o ajută să lupte pentru a supraviețui, a se adapta și a trăi încă o zi pentru a combate ordinea americană în regiune”, a spus Taleblu.

„Pe termen scurt, există costuri de tranzacție mai mici pentru această ordine autoritară antiamericană care se dezvoltă rapid decât pentru ordinea pro-americană.”

Taleblu a subliniat, de asemenea, rolul dublu al Iranului în ceea ce el numește „Axa Agresorilor”, o coaliție de state ostile și autoritare, inclusiv Rusia, China și Coreea de Nord, și „Axa Rezistenței”, rețeaua de grupuri regionale proxy a Teheranului, inclusiv Hamas, Hezbollah, houthii și milițiile șiite din Irak.

„Toți au intenții ostile față de SUA și ordinea mondială liberală. Sunt autoritari pe plan intern și creditori în străinătate.

De asemenea, el a menționat că, chiar dacă obiectivele economice ale Teheranului în cadrul BRICS nu se materializează pe deplin, sprijinul politic și militar pe care îl primește de la Moscova și Beijing este semnificativ.

„Așadar, chiar dacă ceea ce Republica Islamică își dorește de la țările BRICS, în special de la cele precum Rusia și China, nu se întâmplă, asta nu înseamnă că sprijinul politic, economic și militar pentru acest regim într-un moment critic nu se întâmplă.” „Punctul central dintre amenințările statale cu care se confruntă SUA în secolul XXI, din partea Axei Agresorilor, și amenințările nestatale din Orientul Mijlociu, este Republica Islamică Iran”, a clarificat Taleblu.

„Este de fapt o punte pentru ca capacitățile, banii și tehnologia să circule de la state la actorii nestatali.”