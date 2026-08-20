Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi, după ce România a distrus drona marină aflată în apropierea platformei „Neptun Deep” din Marea Neagră, că amenințările se intensifică și provoacă îngrijorare în rândul cetățenilor, având totodată scopul de a diviza Uniunea. Ea a arătat că, prin Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor și programul „Eastern Flank Watch”, producția europeană este accelerată pentru a asigura statelor membre capacitățile de care au nevoie.

Reacția președintei Comisiei Europene a venit după intervenția Armatei Române în apropierea platformei Neptun Deep. Ursula von der Leyen a susținut că incidentele de acest tip fac parte dintr-o campanie care provoacă îngrijorare în rândul cetățenilor europeni și urmărește divizarea Uniunii Europene.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale "Neptun Deep" din Marea Neagră. Se desfăşoară o campanie de ameninţări din ce în ce mai intensă, care îi nelinişteşte pe cetăţenii noştri şi urmăreşte să divizeze Uniunea noastră. Este vorba de un război hibrid", a scris preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe platforma X.

Președinta Comisiei Europene a arătat că una dintre misiunile de bază ale Uniunii Europene rămâne menținerea păcii, însă, în actualul context, aceasta presupune și existența capacității de descurajare a provocărilor și agresiunilor.

Ursula von der Leyen a indicat și măsurile prin care Uniunea Europeană urmărește să își consolideze capacitatea de reacție, făcând referire la agenda „Readiness 2030”, la Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor și la programul „Eastern Flank Watch”.

„Agenda noastră "Readiness 2030" mobilizează până la 800 de miliarde de euro. Prin Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor şi programul "Eastern Flank Watch", intensificăm producţia în Europa pentru a furniza capacităţile de care au nevoie statele membre. Astfel, putem răspunde ameninţărilor emergente cu rapiditate, unitate şi hotărâre", mai transmite preşedinta Comisiei Europene.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi că Armata Română a distrus o dronă marină în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Intervenția a fost realizată cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc.

Într-o primă versiune a mesajului său, Radu Miruță afirma că drona transporta explozibil, însă această mențiune a fost ulterior eliminată din postare. Ministrul interimar al Apărării a transmis însă că a fost stabilit faptul că dispozitivul nu provenea din Ucraina.

"Am primit confirmarea oficială că nu este de provenienţă ucraineană", adaugă Miruţă.

Ministerul Apărării a transmis, de asemenea, că drona marină se afla în derivă în momentul în care a fost identificată.