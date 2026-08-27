Ce a dezvăluit Trump despre vizita șefului CIA la Moscova

Președintele american Donald Trump a declarat că „ar putea ieși ceva” din întâlnirea neanunțată de marți dintre șeful Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA și personalități din serviciile de informații rusești, potrivit BBC.

Au existat speculații cu privire la motivul pentru care John Ratcliffe a mers la Moscova marți, sosind la bordul unui avion militar și plecând câteva ore mai târziu.

Președintele SUA nu a dezvăluit ce s-a discutat în timpul întâlnirilor, dar le-a descris drept „semi-rutină”, adăugând că Washingtonul „ar dori să vadă sfârșitul războiului din Ucraina”.

Ultima întâlnire comparabilă a avut loc în lunile premergătoare invaziei la scară largă a Ucrainei. Kremlinul a declarat că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

„Au existat contacte cu serviciile de informații”, a declarat reporterilor secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Nu au existat întâlniri cu președintele Rusiei. Asta e tot ce pot spune pe această temă. Desigur, președintele Putin este informat imediat despre tot”, a adăugat el.

Peskov a făcut aceste comentarii ca răspuns la o întrebare adresată în cadrul conferinței sale de presă zilnice de către un reporter de la ziarul rus Rossiyskaya Gazeta, care a întrebat dacă Vladimir Putin a fost informat despre întâlnirile șefilor CIA și „la ce nivel” au avut loc acestea.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin a fost, de asemenea, întrebat care a fost subiectul discuțiilor cu CIA. „Nu am nimic de adăugat la ceea ce am spus deja pe această temă”, a răspuns Peskov.

Miercuri dimineață, Trump a vorbit cu realizatorul TV Glenn Beck, care l-a întrebat despre „speculațiile nebunești” din jurul vizitei. Trump a numit vizita „semi-rutină”. El a spus că urăște „să dezamăgească oamenii”, dar că niciunul dintre zvonurile din jurul vizitei nu a fost corect.

Este prea devreme să spunem ce efect va avea această întâlnire asupra reparării relațiilor bilaterale SUA-Rusia, a spus el.

„Cât de mult va afecta acest lucru procesul general de recuperare a relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent, este prematur de spus”, a declarat el reporterilor.

Dar contactele dintre agențiile de informații sunt „un fenomen pozitiv, un proces pozitiv”, a adăugat Peskov, spunând că acestea continuă adesea „chiar și în cele mai dificile momente” din relațiile dintre cele două țări.

Înainte de călătorie, SUA a informat Ucraina că o delegație de rang înalt va călători la Moscova și a cerut Kievului să suspende atacurile până la plecarea lor, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt pentru CBS.

Nu a existat niciun comentariu oficial cu privire la vizita lui Ratcliffe din partea CIA sau a Pentagonului.

Analiștii au declarat pentru BBC că vizita a avut ca scop lansarea unui avertisment direct către Moscova de a înceta campania sa de război neconvențional împotriva țărilor NATO. Experții din Rusia au declarat că nu este clar dacă Moscova va ține cont de un astfel de avertisment.

A fost prima vizită cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump. Washingtonul și Moscova au menținut o comunicare directă pe probleme de informații și securitate, în ciuda relațiilor tensionate din cauza războiului Rusiei cu Ucraina.

Ultima dată când un director CIA a vizitat Moscova a fost în noiembrie 2021, când William Burns a avertizat Rusia să nu trimită trupe în Ucraina. Câteva săptămâni mai târziu, Kremlinul a lansat războiul său la scară largă împotriva Ucrainei.

De atunci, SUA au avut relații tensionate cu Rusia, care a fost izolată pe scena mondială și s-a confruntat cu sancțiuni economice internaționale.

Vizita lui Ratcliffe a avut loc în contextul unei creșteri a agresivității rusești față de aliații NATO în ultimul an, inclusiv zboruri cu drone sau aeronave militare deasupra Poloniei, României și Letoniei.

Trump s-a întâlnit cu Putin la un summit în Alaska anul trecut, dar discuțiile bilaterale nu au dus la un progres. Negocierile de pace ulterioare, conduse de SUA, dintre Rusia și Ucraina par să fi stagnat.

John Foreman, care a fost atașat militar britanic la Moscova între 2019 și 2022, a declarat pentru programul premierului de la Radio 4: „Americanii nu trimit în mod normal un oficial de rang atât de înalt la Moscova fără anunțare și cu preaviz scurt, decât dacă se întâmplă ceva.”