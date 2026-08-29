Conducerea militară rusă ar fi primit ordin să pregătească mai multe variante pentru o posibilă operațiune ofensivă în nordul Ucrainei, inclusiv pe direcțiile Kiev și Cernihiv, potrivit lui Pavlo Palisa, adjunct al șefului Administrației Prezidențiale de la Kiev, potrivit The Kyiv Independent.

Oficialul spune că informația a fost verificată prin mai multe surse de informații, însă subliniază că, în prezent, Ucraina nu observă formarea unei grupări rusești de atac în zonă.

Avertismentul este important deoarece o nouă ofensivă în nordul Ucrainei ar putea pune presiune asupra apărării ucrainene într-o regiune sensibilă strategic.

Kievul și Cernihivul se află în apropierea frontierelor cu Belarus și Rusia, iar o parte importantă a trupelor ruse care au încercat să cucerească rapid capitala Ucrainei în februarie 2022 au intrat atunci în țară de pe teritoriul Belarusului.

Pavlo Palisa a declarat, în timpul unei discuții cu jurnaliștii, că autoritățile ucrainene au primit informații potrivit cărora conducerea militară rusă lucrează la mai multe variante pentru o posibilă operațiune în nordul Ucrainei.

„Am primit într-adevăr informații de la serviciile de informații, verificate din mai multe surse”, a declarat oficialul ucrainean, potrivit Suspilne.

Palisa a precizat însă că informațiile disponibile indică, în acest moment, activități de planificare și pregătire a unor variante operaționale. Nu există o confirmare că Moscova a luat decizia de a lansa imediat o nouă ofensivă.

Diferența este semnificativă pentru autoritățile de la Kiev. Elaborarea unor planuri militare nu înseamnă automat că acestea vor fi puse în aplicare, iar Ucraina spune că nu observă în prezent o concentrare de forțe rusești care să indice pregătirea iminentă a unui atac major în nord.

âPotrivit lui Palisa, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a elaborat deja posibile variante de răspuns, apărare și contracarare pentru situația în care Rusia ar încerca să deschidă din nou un front important în nordul țării.

Regiunea Kiev se învecinează la nord cu Belarus, în timp ce regiunea Cernihiv are frontieră atât cu Belarus, cât și cu Rusia. Din acest motiv, orice schimbare în desfășurarea trupelor sau în infrastructura militară din aceste zone este urmărită atent de autoritățile ucrainene.

În februarie 2022, una dintre principalele axe ale invaziei rusești a trecut prin Belarus spre Kiev. Trupele ruse au încercat atunci să înainteze rapid către capitala ucraineană, însă ofensiva nu și-a atins obiectivul, iar Rusia și-a retras ulterior forțele din nordul Ucrainei.

De atunci, Kievul a tratat regiunea de frontieră cu Belarus drept una dintre direcțiile strategice care necesită monitorizare permanentă.

Atenția autorităților ucrainene este concentrată și asupra activității militare și logistice din Belarus.

În regiunea Gomel, aflată în apropierea frontierei cu Ucraina, este construită infrastructură feroviară care ar putea permite primirea unor trenuri care transportă militari și echipamente grele, potrivit organizației independente Belarusian Railway Workers’ Community.

Documentele analizate de organizație indică construirea unei linii feroviare către o instalație descrisă oficial drept poligon de instrucție, în apropierea stației Yakimovka.

Organizația precizează însă că lucrările nu reprezintă, prin ele însele, o dovadă că Belarus sau Rusia pregătesc o nouă invazie. Infrastructura ar putea, totuși, facilita deplasarea și întărirea rapidă a unor forțe militare în sudul Belarusului dacă situația de securitate s-ar schimba.

Autoritățile ucrainene urmăresc, de asemenea, dezvoltarea facilităților pentru cazarea militarilor, extinderea infrastructurii logistice și activitatea de pe poligoanele din Belarus.

În iunie, reprezentanți ai opoziției belaruse aflați în exil au transmis autorităților ucrainene o listă de indicatori care, în opinia lor, ar putea semnala o implicare mai profundă a regimului de la Minsk în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Printre elementele menționate se numără creșterea cheltuielilor militare, recrutarea suplimentară de militari profesioniști, militarizarea societății și modificările aduse doctrinei de apărare a Belarusului.

Kievul a intensificat în ultimele luni mesajele de descurajare adresate autorităților de la Minsk. În iunie, comandantul Gărzii Naționale ucrainene, Oleksandr Pivnenko, estima că Rusia ar avea nevoie de cel puțin 70.000 de militari pentru a putea încerca o nouă operațiune majoră în nordul Ucrainei, lansată de pe teritoriul Belarusului.

Informațiile prezentate de Pavlo Palisa indică faptul că Rusia analizează și pregătește variante pentru o posibilă operațiune în nordul Ucrainei, inclusiv pe direcțiile Kiev și Cernihiv. Autoritățile ucrainene susțin că au verificat aceste date prin mai multe surse de informații și că armata pregătește propriile scenarii de apărare.

În același timp, Kievul spune că nu observă, deocamdată, formarea unei grupări rusești de atac care să indice lansarea iminentă a unei noi ofensive. Situația din Belarus și din regiunile de frontieră rămâne însă sub monitorizare, având în vedere rolul pe care această direcție l-a avut în primele luni ale invaziei din 2022.