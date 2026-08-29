Republica Moldova. Fostul deputat moldovean Ilan Şor, condamnal la Chişinău la 15 ani de închisoare, locuieşte la Moscova pe picior mare, este respectat în cercurile elitei ruse şi se bucură de un sprijin larg din partea administraţiei de la Kremlin .

Mai mult, Şor este prieten de familie şi vecin cu Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin. Ambii locuind în localitatea Rozhdestvenno, Barvikha, potrivit investigației RISE Moldova. Este una dintre cele mai scumpe zone din Rusia, cunoscută pentru reședințele de lux ale elitelor rusești, oligarhilor și oficialilor de rang înalt.

Însă nu prietenia cu Peskov este factorul principal pentru care Ilan Şor se bucură de protecţia Kremlinului. Fostul deputat de la Chişinău este apreciat de Vladimir Putin pentru schemrle inventate de acesta care a permis Rusiei să evite sancţiuni internaţionale şi să-şi nenţină influenţa în o parte din fostele republici ale Uniunii Soviietice.

Potrivit investigației The Economist, Ilan Şor a creat A7A5, o criptomonedă prin care Rusia a reușit să deruleze schimburi comerciale de peste 100 de miliarde de dolari. Ocolind practic toate sancțiunile occidentale impuse din cauza invaziei din Ucraina.

Operațiunea e condusă în bună parte din Kârgâzstan, cu birouri deschise deja în Nigeria și Zimbabwe.

Jurnaliștii de investigație avertizează că un asemenea sistem financiar paralel ar putea fi reconvertit oricând pentru acte de sabotaj sau terorism în Europa.

Moneda crypto A7A5 n-a servit doar comerțul. Aceeași rețea, construită prin firmele A7, A71 și A7-Agent, alături de banca rusă Promsvyazbank (finanțatoare a armatei ruse), a fost folosită și pentru a cumpăra voturi în Republica Moldova.

Potrivit unei anchete a companiei britanice Elliptic, gruparea lui Șor ar fi rulat aproximativ 8 miliarde de dolari în criptomonede de la începutul lui 2024 încoace, bani care au alimentat rețele de cumpărare a voturilor la alegerile prezidențiale și referendumul din 2024. Apoi la parlamentarele din 2025. Autoritățile britanice au calculat că, în doar patru luni, prin acest sistem au trecut peste 9 miliarde de dolari.

Oligarhul fugar Ilan Șor a fost implicat în noiembrie 2025 în lansarea postului de televiziune pro-rus „Nomad” (Nomad TV) din Kârgâzstan, în cooperare cu Margarita Simonyan, directoarea postului de propagandă rus Russia Today (RT).

„Nomad TV” în Kârgâzstan este prezentat oficial ca un proiect media modern. Mai multe anchete realizate de Obyektiv.media și Radio Azattyk (redacția kârkâză a RFERL) descriu proiectul drept o verigă din lanțul de influență construit în ultimii ani de cercurile pro-Kremlin în Asia Centrală.

Echipa canalului este formată din foști angajați ai Sputnik Kârgâzstan și jurnaliști aduși cu salarii peste piață, iar instruirile sunt oferite de organizația rusă „Eurasia”.

În spatele proiectului apar aceiași actori vizibili în campaniile de soft power ale Moscovei, inclusiv personaje din anturajul Margaritei Simonian și al trustului RT. Tot „Eurasia” — structură pe care Simonian a indicat-o public drept fondată de oligarhul moldovean Ilan Șor — este și organizația care desfășoară în Kârgâzstan o activitate amplă de recrutare, formare și sponsorizare: în 2024, „Eurasia” a deschis un birou la Bișkek și a început cursuri de jurnalism și alte domenii.

Același an a fost marcat de donații de circa o sută de autobuze pentru școli, construcția parcului „Eurasia” lângă arena „Azattyk”, și deschiderea unor magazine sociale.

Angajații „Nomad TV” sunt instruiți în centrele acestei organizații.

Modelul folosit de „Nomad TV” reia aproape pas cu pas strategia prin care Ilan Șor și rețelele sale au construit în Moldova o infrastructură paralelă: televiziuni și site-uri pro-Kremlin, „infrastructură socială” creată pentru loializare, oferte salariale peste piață și propagarea narativelor anti-occidentale.