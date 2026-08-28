Președintele rus Vladimir Putin le-a cerut cetățenilor să contribuie, fiecare în domeniul său, la eforturile pentru dezvoltarea și consolidarea Rusiei. Mesajul liderului de la Kremlin a fost transmis la forumul Agenției pentru Inițiative Strategice (ASI) „Idei puternice pentru un timp nou”, desfășurat în Rusia, potrivit Reuters.

Putin a enumerat mai multe categorii de cetățeni cărora le solicită să contribuie la obiectivele țării, de la voluntari și angajați ai organizațiilor neguvernamentale până la manageri, ingineri, muncitori și antreprenori.

„Acest lucru se aplică voluntarilor, angajaților ONG-urilor și instituțiilor sociale, managerilor, inginerilor, lucrătorilor și antreprenorilor”, a declarat președintele.

Liderul rus a subliniat că implicarea tuturor este necesară pentru ceea ce a numit „victoria totală a Rusiei”, dar și pentru dezvoltarea țării.

„Pentru victoria noastră comună, pentru dezvoltarea cu succes și încredere a țării, contribuția tuturor este esențială: voluntari, angajați ai ONG-urilor și ai serviciilor sociale, manageri, ingineri, muncitori și, bineînțeles, antreprenori”, a declarat șeful statului.

Președintele rus a legat contribuția cetățenilor de proiectele destinate generațiilor viitoare și de consolidarea suveranității țării.

„Ideile dumneavoastră trebuie să continue să fie un răspuns cu adevărat creativ la provocările noii ere. Creăm acest lucru pentru generațiile viitoare, îl creăm împreună și, în interesul consolidării suveranității noastre, luptăm pentru prezentul și viitorul Rusiei”, a spus el, potrivit TASS.

Declarațiile vin în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, conflict în care Kremlinul continuă să vorbească despre atingerea obiectivelor sale și despre consolidarea capacității Rusiei de a face față presiunilor externe.

Forumul „Idei puternice pentru un timp nou” se desfășoară din 2020 și este organizat de Agenția pentru Inițiative Strategice și Fundația Roscongress. Printre coorganizatorii ediției din 2026 se numără VEB.RF și guvernul regiunii Nijni Novgorod.

Evenimentul reunește propuneri și idei venite din partea cetățenilor din diferite regiuni ale Rusiei, cu scopul de a identifica proiecte considerate relevante pentru dezvoltarea țării.