Un nou val de îngrijorare se manifestă în rândul cetățenilor ruși, pe fondul informațiilor privind o posibilă intensificare a recrutărilor pentru armata rusă. La granița dintre Rusia și Georgia s-ar fi format cozi importante, în timp ce tot mai mulți oameni încearcă să părăsească țara. Potrivit Politico, aproape 113.000 de cetățeni ruși au trecut frontiera către Georgia într-o singură săptămână.

Temerile privind extinderea recrutării în rândul populației au determinat numeroși ruși să ia în calcul plecarea din țară. Georgia se numără printre destinațiile preferate ale celor care vor să evite participarea la război.

Țara vecină a devenit o destinație importantă pentru cetățenii ruși încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina. În perioadele în care Moscova a anunțat mobilizări, presiunea asupra punctelor de trecere a frontierei a crescut considerabil.

Noile informații privind recrutarea au alimentat din nou temerile că autoritățile ruse ar putea extinde numărul persoanelor chemate în armată.

Autoritățile din Rusia au respins informațiile referitoare la o nouă mobilizare generală. Oficialii ruși susțin că nu există, în acest moment, un plan pentru recrutarea în masă a civililor.

„Nu avem nevoie de mobilizare în masă în acest moment; nu este planificată și nici așteptată, din câte știu”, a declarat ambasadorul rus al Națiunilor Unite, Vasily Nebenzya.

În pofida acestor declarații, informațiile privind creșterea recrutărilor și modificarea procedurilor de convocare au amplificat îngrijorarea în rândul populației.

Sistemul de recrutare din Rusia a trecut prin modificări importante după mobilizarea parțială anunțată în 2022. La acel moment, convocările erau transmise în principal pe suport de hârtie, iar numeroși cetățeni au reușit să părăsească țara înainte de a intra efectiv sub incidența ordinelor de recrutare.

Potrivit informațiilor prezentate în material, aproape un milion de ruși ar fi plecat din țară în 2022 pentru a evita recrutarea.

Situația s-a schimbat însă odată cu introducerea sistemului digital. Din luna iunie, ordinele de chemare pot fi transmise electronic, iar procedura de convocare a devenit mai rapidă.

Digitalizarea sistemului de recrutare reduce timpul pe care îl au la dispoziție persoanele vizate pentru a părăsi țara înainte ca ordinul de chemare să producă efecte.

În 2022, convocarea pe hârtie le oferea unor cetățeni posibilitatea de a evita primirea documentului și de a pleca din Rusia înainte ca autoritățile să poată aplica măsurile prevăzute de lege.

În prezent, transmiterea electronică a ordinelor schimbă semnificativ această situație. Măsura face mai dificilă evitarea recrutării prin plecarea rapidă din țară.

Georgia a devenit una dintre principalele destinații pentru rușii care au vrut să părăsească țara după declanșarea războiului. Apropierea geografică și posibilitatea de a trece frontiera terestră au făcut ca punctele de frontieră dintre cele două state să fie intens utilizate.

Numărul ridicat de persoane care au trecut recent spre Georgia indică amploarea temerilor existente în rândul unei părți a populației ruse, chiar dacă Moscova neagă existența unei noi mobilizări generale.