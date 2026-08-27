Rusia a decis, joi, să declare persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova, prezentând măsura drept un răspuns la expulzarea unui diplomat rus de către autoritățile române, potrivit MAE.

Ministerul rus de Externe susține că decizia Bucureștiului ar fi fost luată „fără nicio justificare”.

Însărcinata cu afaceri a României în Federația Rusă, Liliana Burda, a fost convocată joi la Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova. În cadrul întâlnirii, reprezentantei diplomatice române i-a fost înmânată nota oficială prin care Rusia a anunțat declararea ca persona non grata a unui angajat al Ambasadei României.

„Pe 27 august, Liliana Burda, însărcinată cu afaceri a României în Rusia, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, unde i-a fost înmânată nota ministerului privind declararea ca persona non grata a unui angajat al Ambasadei României la Moscova”, a transmis MAE rus.

Diplomația de la Moscova a precizat că măsura este una de retorsiune și vine după o decizie similară adoptată de partea română în cazul unui diplomat rus acreditat la București.

„Această măsură reprezintă un răspuns ladecizia adoptată anterior de partea română, fără nicio justificare, de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la Bucureşti”, se arată în comunicatul Ministerului rus de Externe.

Tensiunile diplomatice dintre cele două țări s-au amplificat după o serie de incidente privind drone rusești în apropierea și în spațiul aerian al României. Bucureștiul a expulzat un diplomat rus după ce, într-un interval de trei zile, Forțele Aeriene Române au doborât drone rusești care au pătruns în spațiul aerian național. România a decis, de asemenea, să-și recheame ambasadorul de la Moscova pentru consultări.

Anterior, Aleksei Fadeev, adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă al MAE rus, anunțase că Moscova va răspunde măsurii adoptate de România, dar nu intenționează să-și retragă ambasadorul de la București. Oficialul rus a catalogat eventuala retragere drept o reacție disproporționată.

Fadeev a declarat că Rusia nu va copia „gestul teatral” al Bucureștiului, însă a precizat că expulzarea diplomatului rus nu va rămâne fără răspuns. Decizia anunțată joi reprezintă, astfel, replica oficială a Moscovei în disputa diplomatică dintre cele două state.