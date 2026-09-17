Când cineva sună la Distrigaz sau la alt distribuitor de gaze pentru miros de gaz sau suspiciune de scurgere, echipa de intervenție oprește aproape întotdeauna alimentarea pe întregul bloc sau pe scară. Motivul principal este siguranța.

Instalația de gaze dintr-un bloc este comună până la un anumit punct. Conductele principale alimentează mai multe apartamente. O scurgere dintr-un singur apartament poate permite gazului să se răspândească pe verticală sau pe orizontală, prin goluri, șafe sau chiar prin pereți. Detectorii de gaz nu indică exact sursa, ci doar prezența gazului în aer.

Din acest motiv, distribuitorul nu riscă să lase gazul pornit doar în unele apartamente. Oprește alimentarea de la branșamentul principal (de obicei prin electrovalvă sau robinet de la intrarea în bloc) până când situația este clarificată.

Potrivit reglementărilor ANRE, în caz de sesizare de scurgere, echipa de intervenție trebuie să:

întrerupă alimentarea cu gaze;

aerisească zona;

interzică orice sursă de foc sau scânteie;

verifice cât poate din instalație.

Distribuitorul răspunde doar de rețeaua până la contorul de branșament. Tot ce este în interiorul blocului (conducte pe scară, instalații din apartamente) este responsabilitatea proprietarilor sau a asociației.

După ce gazul este oprit, locatarii trebuie să apeleze o firmă autorizată ANRE care verifică și repară instalația. Abia după ce se prezintă documentele de conformitate, distribuitorul poate repune gazul în funcțiune. Procesul poate dura de la câteva ore până la câteva zile, în funcție de cât de repede se rezolvă problema.

Mulți oameni se tem de disconfortul și de costurile care urmează (verificări, eventuale reparații, taxe de reconectare în anumite situații). Totuși, specialiștii atrag atenția că ignorarea unui miros de gaz este mult mai periculoasă. O explozie nu se tratează, spre deosebire de câteva zile fără gaz.

Gazul se oprește în tot blocul pentru că instalația este interconectată și riscul de explozie nu poate fi izolat ușor la un singur apartament. Măsura este preventivă și obligatorie din motive de siguranță publică.