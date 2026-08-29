Cancelarul german Friedrich Merz se pregătește să anunțe o reacție amplă după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle, iar Germania ar putea acuza oficial Rusia de implicare și adopta noi sancțiuni împotriva unor entități rusești, potrivit unor informații publicate pe e publicația Welt.

Măsurile ar putea fi anunțate la începutul săptămânii viitoare, în contextul în care miniștrii de Externe ai Uniunii Europene se reunesc pe 1 și 2 septembrie la Wicklow, în Irlanda.

Decizia ar reprezenta una dintre cele mai ferme reacții ale Berlinului după seria de incidente de securitate pe care autoritățile germane le-au încadrat în contextul amenințărilor hibride.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu planurile guvernului german, citați sub protecția anonimatului, Berlinul pregătește măsuri directe împotriva unor entități rusești.

Friedrich Merz nu a acuzat încă public Moscova de responsabilitate pentru incidentul de la Leipzig. Pe 27 august, cancelarul german a declarat că autoritățile sunt aproape de finalizarea stabilirii responsabilității și că va exista o reacție după încheierea verificărilor.

„Situația este foarte gravă”, a transmis Merz în declarațiile sale despre amenințarea reprezentată de dronele încărcate cu explozibili.

Guvernul german a evitat până acum să prezinte public o concluzie definitivă privind autorii, insistând asupra necesității unor dovezi solide înaintea unei acuzații oficiale.

Incidentul de la Leipzig a avut loc la începutul lunii august, când o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în zona aeroportului Leipzig/Halle.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană și internațională, drona a fost găsită în apropierea unor aeronave cargo ucrainene. Autoritățile germane au tratat cazul ca pe un posibil atac grav asupra infrastructurii de transport.

Investigațiile au fost preluate de autoritățile competente în materie de securitate și combatere a terorismului. În zilele următoare, în zona aeroportului au fost raportate și alte descoperiri de drone, ceea ce a amplificat preocupările autorităților de la Berlin.

Mai multe surse occidentale au indicat că există suspiciuni privind o posibilă implicare rusă. Rusia a respins însă acuzațiile și a negat orice responsabilitate pentru incident.

Cancelarul german a avertizat în ultimele zile că Germania se confruntă cu amenințări tot mai serioase.

Autoritățile de la Berlin folosesc tot mai frecvent termenul de „amenințări hibride” pentru a descrie acțiuni care pot include sabotaj, atacuri asupra infrastructurii, operațiuni cu drone, spionaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a insistat anterior că guvernul trebuie să stabilească mai întâi responsabilitatea, înainte de a anunța măsuri concrete.

Potrivit relatărilor recente, poziția Berlinului s-ar putea însă schimba semnificativ dacă autoritățile germane vor considera că probele permit atribuirea directă a incidentului către Rusia sau către entități care acționează în interesul Moscovei.

Posibilul anunț al Germaniei vine într-un moment în care Uniunea Europeană discută noi măsuri împotriva Rusiei.

Miniștrii de Externe ai statelor membre UE se vor reuni pe 1 și 2 septembrie la Wicklow, în Irlanda, într-o întâlnire informală dedicată principalelor dosare geopolitice și de securitate.

În paralel, mai multe state membre cer intensificarea presiunii asupra Moscovei și o utilizare mai amplă a activelor rusești înghețate în Europa pentru sprijinirea Ucrainei.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat anterior că Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni, care ar putea viza noi persoane și entități asociate cu Rusia, inclusiv structuri legate de industria militară și de activități considerate amenințări hibride.

O eventuală acuzație oficială formulată de Germania împotriva Rusiei ar marca o nouă etapă în relațiile deja tensionate dintre Berlin și Moscova.

Pentru moment, guvernul german nu a prezentat public toate probele din ancheta privind incidentul de la Leipzig și nu a anunțat exact ce sancțiuni ar putea fi adoptate.

Anunțul așteptat în următoarele zile ar putea clarifica atât poziția oficială a Berlinului privind responsabilitatea pentru tentativa de atac, cât și amploarea măsurilor pe care Germania este pregătită să le ia.