Încă o dronă și explozibili, la aeroportul din Leipzig

Anchetatorii germani au identificat o a treia dronă și au găsit o substanță explozivă care ar putea avea legătură cu tentativa de atac produsă în această lună în apropierea aeroportului Leipzig/Halle. Informațiile au fost prezentate marți de posturile NDR și WDR și de publicația „Sueddeutsche Zeitung”, fiind preluate de Reuters.

Incidentul inițial a avut loc pe 4 august. Atunci, autoritățile au descoperit în apropierea unui avion cargo ucrainean Antonov o dronă despre care anchetatorii afirmă că era echipată cu explozibili. Aeronava era utilizată pentru transportul unor provizii militare.

Investigația a luat în calcul și posibilitatea ca o a doua dronă să fi fost implicată în incident. Potrivit informațiilor publicate de presa germană, aparatul ar fi intrat în coliziune cu un avion de marfă operat de DHL, la scurt timp după ce aeroportul fusese închis temporar.

Aeroportul Leipzig/Halle are o importanță strategică atât pentru transporturile comerciale, cât și pentru activitățile logistice militare. Facilitatea este utilizată inclusiv de NATO și de compania ucraineană Antonov Airlines pentru transportul de provizii militare.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, cea de-a treia dronă a fost găsită pe 14 august, la zece zile după incidentul inițial. Aparatul a fost descoperit într-o zonă situată la vest de aeroport.

În aceeași zonă, anchetatorii au identificat aproximativ 50 de grame dintr-o substanță despre care suspectează că ar putea fi hexogen, cunoscut și sub denumirea RDX. Este vorba despre un exploziv militar puternic.

Descoperirile sunt analizate în cadrul investigației pentru a se stabili dacă cele trei drone au fost utilizate în cadrul aceleiași operațiuni și care a fost obiectivul exact al acțiunilor.

Surse din domeniul securității, citate de publicațiile germane, suspectează că serviciile de informații ruse ar putea avea legătură cu tentativa de atac. Moscova a respins însă acuzațiile privind implicarea sa.

Până în prezent, autoritățile germane nu au prezentat public o concluzie definitivă cu privire la autorii incidentului sau la motivul pentru care dronele au fost utilizate în apropierea aeroportului.

Biroul procurorului general al Germaniei nu a oferit imediat un punct de vedere la solicitarea de comentarii transmisă de Reuters.