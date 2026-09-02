Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, la Bruxelles, că tentativa de atac cu drone de la Leipzig, atribuită Rusiei, reprezintă o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene. Ea a anunțat că UE intenționează să intensifice presiunea asupra Moscovei, în contextul unei serii de incidente considerate tot mai periculoase.

Von der Leyen a declarat că în tentativa de atac au fost folosite echipamente de nivel militar și că incidentul ar fi putut provoca victime dacă operațiunea ar fi reușit.

„A fost un atac în care s-au folosit echipamente de nivel militar, comis de agenți ruși pe teritoriul Uniunii Europene”, a spus von der Leyen la Bruxelles, adăugând că, dacă ar fi avut succes, ar fi putut exista victime.

Președinta Comisiei Europene a declarat că Europa și NATO nu vor renunța la măsurile luate împotriva Moscovei și că presiunea va continua să crească.

„Europa și NATO nu se vor limita doar la menținerea presiunii asupra Rusiei. O vom intensifica și nu ne vom opri.”

Von der Leyen a afirmat că tentativa de atac din Leipzig nu reprezintă un incident izolat, ci se înscrie într-o serie mai largă de acțiuni pe care le consideră tot mai riscante. Ea a vorbit despre un „model mai amplu de incidente din ce în ce mai periculoase”.

„Europenii se confruntă cu un adevăr dur, și anume că aceasta este noua normalitate. Trebuie să intensificăm eforturile”, a spus ea.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut poziția exprimată de Ursula von der Leyen și a declarat că Rusia a devenit „din ce în ce mai nesăbuită”.

Declarațiile apar într-un moment în care Germania anchetează și o a doua tentativă de sabotaj asupra rețelei sale electrice. Poliția locală a anunțat miercuri că investighează un atac asupra unei substații din orașul Bergheim.

Berlinul a anunțat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac cu drone de la Aeroportul Leipzig/Halle din luna precedentă. Ca răspuns, autoritățile germane au dispus mai multe măsuri, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

Uniunea Europeană și mai multe state membre au convocat, de asemenea, șefii ambasadelor ruse în legătură cu tentativa de atac de la Aeroportul Leipzig/Halle.

Rusia neagă implicarea în aceste incidente și susține că acuzațiile sunt alimentate de „rusofobia” din Occident.

Tensiunile au crescut și după declarațiile făcute miercuri de Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Acesta a declarat că fabricile militare care produc echipamente pentru Ucraina „merită o lovitură directă”, făcând referire și la „alte locuri din Berlin”.

În același context, antreprenorul german Stefan Thumann, care activează în domeniul apărării, a declarat într-un interviu publicat marți că operațiunile de sabotaj atribuite Moscovei împotriva Germaniei reprezintă un „act de război… controlat și coordonat aici de forțele armate ruse”.