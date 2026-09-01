Autoritățile din Germania au anunțat că cel puțin zece dispozitive au fost folosite într-o încercare de a perturba funcționarea unei centrale electrice din landul Brandenburg, la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Berlin. Unul dintre dispozitive a explodat, iar un bloc al centralei s-a oprit, însă nu au fost raportate victime și nici o întrerupere majoră a alimentării cu energie, potrivit The Guardian.

Jan Redmann, ministrul de interne al landului Brandenburg, a declarat că numărul exact al dispozitivelor nu este cunoscut încă, deoarece verificările la fața locului continuă.

Ministrul a spus că, indiferent de bilanțul final, este vorba despre cel puțin zece dispozitive.

Incidentul ar fi inclus mai multe tentative de a provoca scurtcircuite în rețea și de a genera o pană de curent. Două dintre aceste încercări au reușit, în timp ce „mai multe alte” tentative au eșuat.

Jan Redmann nu a oferit detalii suplimentare despre construcția dispozitivelor.

Presa germană susține însă că acestea ar fi putut conține explozivi sau artificii și că ar fi vorba despre dispozitive artizanale.

O purtătoare de cuvânt a poliției a declarat pentru AFP că cel puțin unul dintre dispozitive a explodat, în timp ce celelalte nu s-au declanșat.

În urma incidentului nu a fost rănită nicio persoană și nu a fost înregistrată o întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică în zonă.

Jan Redmann a spus că faptul că nu s-a produs o pană de curent arată că „numeroasele măsuri de precauţie” existente în sistem au funcționat așa cum era prevăzut.

Stefan Kapferer, directorul general al operatorului de rețea, a spus că tentativa de perturbare a stației de transformare nu și-a atins obiectivul.

El a avertizat însă că astfel de incidente trebuie tratate „cu seriozitate”.

Operatorul va „colabora îndeaproape cu agenţiile de securitate şi în viitor”, pentru că „astfel de ameninţări vor deveni, din păcate, tot mai frecvente”.

Directorul general al companiei energetice LEAG, Adi Roesch, a confirmat că un bloc al centralei electrice s-a oprit ca urmare a incidentului.

Unitatea nu a fost însă avariată, iar inginerii lucrează la repornirea acesteia în cursul serii.