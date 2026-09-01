Politica

România cere întărirea prezenței NATO pe Flancul Estic. Bolojan a discutat cu Mark Rutte

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România cere întărirea prezenței NATO pe Flancul Estic. Bolojan a discutat cu Mark RutteNATO. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a discutat marți, la telefon, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre provocările de securitate din regiune, războiul din Ucraina și situația din Marea Neagră. În cadrul convorbirii, premierul a cerut ca Alianța să mențină atenția asupra Flancului Estic și să continue dislocarea de capabilități aliate în România.

Discuția a avut loc în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul aerian și maritim național și al preocupărilor privind securitatea navigației în Marea Neagră.

Bolojan cere menținerea atenției NATO pe Flancul Estic

Guvernul a anunțat că Ilie Bolojan i-a mulțumit secretarului general al NATO pentru sprijinul acordat României și a vorbit despre necesitatea consolidării prezenței Alianței în regiune.

„Prim-ministrul i-a mulţumit Secretarului General al NATO pentru sprijinul acordat României şi a subliniat necesitatea ca Alianţa să îşi menţină atenţia asupra Flancului Estic şi a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilităţi aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spaţiul maritim şi aerian naţional", arată Guvernul într-un comunicat.

Solicitarea vine pe fondul incidentelor cu drone și al situației de securitate din apropierea granițelor României.

Securitatea navigației în Marea Neagră, pe agenda discuției

Ilie Bolojan și Mark Rutte au discutat și despre securitatea navigației în Marea Neagră.

Subiectul a fost abordat alături de situația generată de incidentele cu drone și de evoluțiile războiului din Ucraina.

Guvernul a anunțat că discuția a vizat principalele provocări de securitate din regiune și rolul României pe Flancul Estic al NATO.

Ilie Bolojan - Mark Rutte

Ilie Bolojan - Mark Rutte. Sursă foto: Facebook

România își menține sprijinul pentru Ucraina

Convorbirea dintre premierul interimar și secretarul general al NATO a vizat și sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului declanșat de Rusia.

"Discuţia a reconfirmat angajamentul ţării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianţei şi de a sprijini Ucraina în faţa agresiunii ruse", precizează Executivul.

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