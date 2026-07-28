Fondurile internaționale destinate luptei împotriva HIV au înregistrat o scădere masivă de aproape 20 la sută în cursul anului trecut. Avertismentul a fost lansat luni de Organizația Națiunilor Unite în cadrul Conferinței Internaționale privind SIDA, desfășurată la Rio de Janeiro, în Brazilia, conform AFP.

O oficialitate din cadrul structurilor ONU a explicat dimensiunea acestei crize fără precedent.

„Răspunsul global la HIV, virusul care provoacă SIDA, este complet blocat”, a declarat Angeli Achrekar, directoare executivă adjunctă a UNAIDS, după ce s-a constatat cea mai abruptă scădere a resurselor financiare din ultimele decenii.

Scăderea resurselor financiare pune în pericol progresele enorme făcute în ultimele decenii în gestionarea acestei epidemii la nivel mondial. Fără o mobilizare rapidă a statelor partenere, situația s-ar putea degrada accelerat.

„Dacă nu suntem uniți așa cum am făcut-o în trecut, vom asista la o resurgență” a HIV, a avertizat Angeli Achrekar, invocând o înmulțire a noilor infecții în rândul populațiilor vulnerabile din unele regiuni.

Contextul politic internațional a influențat direct fondurile alocate sprijinirii țărilor aflate în dificultate. Statele Unite și-au redus drastic bugetul pentru ajutor internațional după revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă anul trecut. Această decizie a fost urmată de măsuri similare adoptate de mai multe țări europene, printre care Franța, Germania și Regatul Unit.

Numai în anul 2025, finanțarea globală pentru lupta împotriva HIV în țările cu venituri mici și medii a scăzut cu 18 la sută, conform datelor dintr-un raport UNAIDS publicat la cea de-a 26-a Conferință Internațională privind SIDA.

Evoluția negativă din Europa s-a conturat însă pe o perioadă mai lungă. Din 2011 până în prezent, finanțarea din partea țărilor europene pentru lupta împotriva HIV a scăzut cu 58 la sută, se arată în raport. În tot acest timp, Statele Unite și-au mărit ponderea în finanțarea globală.

În ciuda reducerilor masive implementate de administrația Trump, Statele Unite încă asigură 74 la sută din finanțarea publică dedicată luptei împotriva HIV, indică datele oficiale prezentate de ONU.

Eforturile naționale încearcă să acopere o parte din golul lăsat de retragerea fondurilor internaționale, însă capacitatea statelor sărace rămâne extrem de limitată. Țările în curs de dezvoltare cele mai afectate de HIV, multe dintre ele fiind situate în Africa Subsahariană, își intensifică propriile eforturi, după cum a subliniat Achrekar.

Cu toate acestea, dependența de sursele externe rămâne critică. Multe țări cu venituri mici se bazează pe asistența oficială pentru dezvoltare pentru până la 90 la sută din finanțarea luptei lor împotriva HIV.

Experții din domeniul sănătății publice susțin că este încă prea devreme pentru a evalua pe deplin impactul reducerilor de finanțare pe termen lung, însă primele semnale de alarmă au apărut deja în mai multe regiuni ale lumii.

Deși numărul global de noi infecții cu HIV și decese legate de SIDA a scăzut în 2025 la cel mai redus nivel din ultimii peste 30 de ani, noile infecții au crescut în 21 de țări, notează raportul prezentat la Rio de Janeiro.