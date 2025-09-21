HIV/SIDA: Câteva date despre infecția virală care atacă sistemul imunitar

HIV/SIDA reprezintă o amenințare majoră la adresa sănătății publice la nivel mondial, cu un număr estimat de 39,9 milioane de persoane care trăiau cu această boală la sfârșitul anului 2023.

Virusul se răspândește prin contact cu fluidele corporale, inclusiv sângele, sperma, lichidul preseminal, secrețiile vaginale, laptele matern și secrețiile rectale.

Nu se transmite prin salivă, transpirație, lacrimi, aer sau contact ocazional. Majoritatea persoanelor contractează HIV prin sex anal sau vaginal neprotejat sau prin utilizarea în comun a echipamentului utilizat pentru injectarea drogurilor.

Persoanele care trăiesc cu HIV și care iau medicamente numite ART pot suprima virusul până la punctul în care acesta nu se poate răspândi prin sex.

Simptomele variază în funcție de evoluția bolii, stadiul cel mai avansat fiind SIDA, care poate duce la infecții bacteriene grave, cancere și agravarea infecțiilor virale.

Medicii diagnostichează SIDA luând în considerare istoricul pacientului de „boli care definesc SIDA”, care sunt afecțiuni medicale des întâlnite la persoanele cu SIDA din cauza incapacității sistemului lor imunitar de a lupta împotriva bolilor.

Aceste boli includ infecțiile oportuniste, cancerele și bolile care definesc HIV. HIV este tratat cu terapie antiretrovirală (TAR) în toate stadiile infecției, care are ca scop reducerea încărcăturii virale.

Medicamentele ART acționează în moduri diferite, iar lipsa pastilelor sau a injecțiilor poate duce la rezistență la medicamente și la efecte secundare.

Scopul TAR este „suprimarea virală”, care apare atunci când încărcătura virală a unei persoane scade la 200 sau mai puține copii ale materialului genetic al virusului pe mililitru de sânge.

Nu există un tratament generalizat pentru HIV/SIDA, dar transplanturile de celule stem au fost utilizate pentru a vindeca unele persoane. Cercetătorii explorează instrumente de editare genetică precum CRISPR, medicamente și celule imunitare modificate pentru a găsi leacuri pentru HIV/SIDA, potrivit LiveScience.