Cum se vindecă oamenii de HIV? Iată tot ce trebuie să știți

Cele mai recente rapoarte despre astfel de cazuri – un tratament vindecător definitiv și un posibil tratament vindecător – au apărut la începutul anului 2023.

Experții spun că aceste tratamente ar putea deveni mai frecvente în anii următori, pe măsură ce oamenii de știință le vor înțelege mai bine. Cu toate acestea, pentru moment, aceste tratamente sunt riscante și în mare parte inaccesibile pentru zecile de milioane de persoane care trăiesc cu HIV în întreaga lume. Din fericire, medicamentele pentru HIV, numite terapii antiretrovirale (ART), pot prelungi considerabil durata de viață a persoanelor seropozitive și pot reduce riscul de răspândire a virusului, însă medicamentele trebuie luate zilnic și pe viață, de asemenea pot interacționa cu alte medicamente și prezintă un mic risc de efecte secundare grave.

Astfel, oamenii de știință speră ca aceste cazuri excepționale de vindecare să deschidă calea către noi strategii de tratament mai accesibile, care vor scăpa mai multe persoane de virus.

Ce tratamente pot vindeca HIV?

Toate persoanele vindecate și potențial vindecate de HIV au fost tratate cu transplanturi de celule stem. Pe lângă faptul că erau seropozitivi, toți pacienții aveau o formă de cancer, mai exact leucemie mieloidă acută sau limfom Hodgkin. Aceste tipuri de cancer afectează celulele albe din sânge, o componentă cheie a sistemului imunitar, și pot fi tratate cu transplanturi de celule stem.

Pentru a trata simultan cancerele acestor pacienți și HIV-ul, medicii lor au căutat celule stem de la persoane cu două copii ale unei mutații genetice rare: CCR5 delta 32. Această mutație dezactivează o proteină de pe suprafața celulară numită CCR5, pe care multe tulpini HIV o folosesc pentru a pătrunde în celule. Virusul face acest lucru mai întâi prinzând o altă proteină de la suprafața celulară și schimbându-și forma; apoi, se agață de CCR5 pentru a invada celula. Fără CCR5, virusul este practic blocat.

Pentru a se pregăti pentru transplant, pacienții au fost supuși la radiații agresive sau chimioterapie pentru a elimina celulele T canceroase și vulnerabile la HIV – un tip de celule imunitare – din corpul lor. Acest lucru a slăbit sistemul imunitar al pacienților până când celulele stem transplantate au putut produce celule imunitare noi, rezistente la HIV. Pentru o perioadă de timp după transplant, pacienții au luat, de asemenea, medicamente imunosupresoare pentru a evita boala grefă contra gazdă (GVHD), în care celulele imunitare provenite de la donator atacă organismul.

Majoritatea pacienților au primit celule stem prelevate din măduva osoasă a unor donatori adulți. Aceste celule trebuie să fie atent „potrivite”, ceea ce înseamnă că atât donatorul, cât și primitorul trebuie să aibă proteine specifice, numite HLA, în țesuturile lor corporale. O nepotrivire HLA poate duce la o reacție imunitară catastrofală.

O pacientă – prima femeie care a fost supusă unui transplant de celule stem pentru HIV și a intrat în remisie pe termen lung – a primit celule stem din sânge din cordonul ombilical care fusese donat în momentul nașterii unui copil. Aceste celule imature se adaptează mai ușor la organismul unui primitor, astfel încât pacientul a trebuit să fie doar „parțial compatibil”. Ea a primit, de asemenea, celule stem de la o rudă adultă, pentru a ajuta la întărirea sistemului său imunitar pe măsură ce celulele ombilicale au preluat controlul.

Deoarece celulele stem din cordonul ombilical nu trebuie să se potrivească perfect și sunt mai ușor de obținut decât măduva osoasă, astfel de transplanturi ar putea fi oferite mai multor pacienți în viitor.

Cu toate acestea, pacienții seropozitivi nu ar trebui să se supună acestei proceduri riscante decât dacă au o altă boală care necesită un transplant de celule stem, a declarat Dr. Yvonne Bryson, director al Consorțiului SIDA Los Angeles-Brazilia de la Universitatea din California, Los Angeles, în cadrul unei conferințe de presă din martie 2023.

