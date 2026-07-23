Justitie

Cum a scăpat Makaveli de urmărirea penală în dosarul de evaziune fiscală: „Sunt unicul român”

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Cum a scăpat Makaveli de urmărirea penală în dosarul de evaziune fiscală: „Sunt unicul român”Makaveli. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept Makaveli, a anunțat că procurorii au dispus clasarea dosarului în care era cercetat pentru evaziune fiscală, după ce a achitat integral prejudiciul de peste 100.000 de euro.

Decizia vine la aproximativ două luni după ce acesta fusese plasat sub control judiciar.

Makaveli: „S-a dispus ordonanța de clasare”

Anunțul a fost făcut chiar de influencer, printr-un videoclip publicat pe Facebook.

„Vreau să vă anunț pe toți că astăzi s-a încheiat controlul judiciar, nu mai am brățară și s-a dispus ordonanța de clasare a dosarului. Vă mulțumesc tuturor care ați fost aproape, tuturor care ați contribuit la libertatea mea și tuturor care m-ați susținut moral. Și sper că din treaba asta a înțeles toată lumea că atunci când e unitate se poate orice”, a transmis Makaveli. La mesaj a adăugat și comentariul: „Probabil sunt unicul român, răscumpărat de popor!”.

Makaveli

Makaveli. Sursa foto: Facebook/Makaveli

Makaveli ar fi plătit prejudiciul cu ajutorul donațiilor

Cu două săptămâni înainte de clasarea dosarului, Makaveli anunțase că a achitat întreaga sumă pe care procurorii i-o imputau, aproape 540.000 de lei. El le-a mulțumit miilor de persoane din România și din străinătate care au făcut donații pentru a-l ajuta să acopere prejudiciul.

De ce a fost clasat dosarul

Clasarea dosarului a fost posibilă în baza modificărilor aduse legislației privind evaziunea fiscală.

Legea adoptată în decembrie 2023, la inițiativa liderilor politici Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, prevede că persoanele cercetate pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de până la un milion de euro nu mai sunt urmărite penal dacă achită integral prejudiciul stabilit de autorități.

Acuzațiile aduse lui Makaveli

În luna iunie, procurorii au dispus plasarea lui Makaveli sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar în care era acuzat de evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total era de 531.047 de lei, din care 235.348 de lei reprezentau obligația fiscală principală, iar 295.699 de lei reprezentau dobânzi și penalități.

Dosarul îi mai viza pe alți trei apropiați ai influencerului.

Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile obținute din activitatea desfășurată pe platformele de socializare. Valoarea totală a veniturilor nedeclarate analizate în dosar era de 3.324.147 de lei.

Șoșoacă și Geoegescu, promovați de Makaveli

Makaveli și Diana Șoșoacă

Makaveli și Diana Șoșoacă. Sursa foto: Facebook

Alexandru Zidaru a fost consilier al Dianei Șoșoacă și a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se ulterior în favoarea Ancăi Alexandrescu. De asemenea, el a promovat pe TikTok campania fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

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