CGM Diabet România lansează, în premieră națională, o campanie prin care persoanele cu Diabet Zaharat de Tip 1 pot testa gratuit, timp de 30 de zile, sistemul de monitorizare continuă în timp real a glucozei Dexcom ONE+. În perioada 22 iunie - 22 iulie, CGM Diabet România desfășoară campania de testare a sistemului CGM Dexcom ONE+ timp de 1 lună - o campanie dedicată pacienților care doresc să descopere libertatea și siguranța oferite de sistemul Dexcom ONE+, cea mai nouă și performantă generație de dispozitive de monitorizare continuă în timp real a glucozei, disponibilă în România.

Prin această inițiativă, persoanele diagnosticate cu Diabet Zaharat de Tip 1 pot beneficia de pachetul pentru 1 lună a sistemului Dexcom ONE+, în limita stocului disponibil.

Scopul este simplu, dar esențial: să le ofere pacienților șansa de a experimenta, în viața de zi cu zi, beneficiile monitorizării continue a glucozei, în timp real, timp de 30 de zile.

Campania este dedicată persoanelor cu Diabet Zaharat de Tip 1, copii și adulți, care:

nu au utilizat până acum un sistem de monitorizare continuă a glucozei (CGM);

nu au folosit anterior sistemul Dexcom ONE+ ;

; utilizează alte modele de sisteme de monitorizare continuă a glucozei și doresc să testeze Dexcom ONE+ ;

; primesc alt sistem de monitorizare continuă a glucozei prin Programul Național de Diabet Zaharat.

Printre avantajele utilizării Dexcom ONE+ se numără:

cea mai bună acuratețe oferită de un sistem CGM de pe piața din România;

timp de începere de doar 30 de minute;

funcție de amânare a primei alerte de hiperglicemie;

receiver dedicat pentru persoanele care nu dețin un telefon compatibil;

fără calibrare obligatorie, fără înțepături în deget;

rezistență la apă, submersibil până la 2,4 metri timp de 24 de ore;

format dintr-o singură componentă all in one;

conectivitate cu Smart Watch;

Share & Follow – până la 25 urmăritori în timp real;

Cei care vor testa sistemul Dexcom ONE+ vor experimenta beneficiile sale:

creșterea Time In Range;

scăderea HbA1C;

creșterea încrederii în dozarea insulinei;

reducerea erorilor de corecție;

tranziție fără întreruperi între senzori – cu continuitatea datelor și a alertelor de hipoglicemie;

experiență mai ușor de învățat pentru utilizatorii noi cu mai puține intervenții din partea utilizatorului;

reducerea perioadelor fără monitorizare și riscul de decizii terapeutice bazate pe informații incomplete;

Astfel, managementul diabetului devine mai precis, mai ușor de înțeles și mai personalizat, în colaborare cu medicul diabetolog.

La nivel național, sistemul CGM Dexcom ONE+ este disponibil gratuit prin Programul Național de Diabet Zaharat, în peste 60 de spitale.

Spitalele care oferă sistemul CGM Dexcom ONE+ se pot vedea aici.

Pentru a beneficia de acest dispozitiv, pacienții cu Diabet Zaharat de Tip 1 trebuie să se adreseze medicului diabetolog curant, care îi va îndruma cu privire la pașii necesari pentru includerea în Programul Național de Diabet Zaharat.

Persoanele cu Diabet Zaharat de Tip 1 care utilizează un alt sistem de monitorizare continuă a glucozei prin Programul Național de Diabet Zaharat pot solicita înlocuirea acestuia cu sistemul Dexcom ONE+ la spitalul în cadrul căruia beneficiază de senzori. De asemenea, pacienții cu Diabet Zaharat de Tip 1 care încă nu folosesc un sistem de monitorizare continuă a glucozei pot beneficia gratuit de 3 mostre Dexcom ONE+, completând formularul online aici.

Astfel, pacienții cu Diabet Zaharat de Tip 1 care vor începe monitorizarea cu sistemul Dexcom ONE+ vor putea beneficia de cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piața din România, cu cea mai bună acuratețe și un nivel crescut de confort și siguranță.

Prin această campanie, CGM Diabet România își propune să aducă mai aproape de persoanele cu Diabet Zaharat de Tip 1 o tehnologie care poate transforma modul în care își gestionează afecțiunea zi de zi, și să îi ajute să conștientizeze importanța monitorizării continue a valorilor glucozei. Sistemul Dexcom ONE+ oferă informații în timp real despre evoluția valorilor glucozei, ajutând la ajustarea mai precisă a dozelor de insulină și la luarea unor decizii terapeutice mai bine informate.

Utilizarea unui sistem Dexcom ONE+ contribuie la creșterea timpului petrecut în intervalul țintă (Time In Range), la reducerea valorii hemoglobinei glicozilate (HbA1c), la diminuarea episoadelor de hipoglicemie și hiperglicemie și la reducerea variabilității glicemice.

În plus, sistemul CGM Dexcom ONE+ elimină nevoia înțepăturilor în deget, oferă mai multă siguranță atât persoanelor cu Diabet Zaharat de Tip 1, cât și familiilor acestora, și contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții și la reducerea riscului de complicații asociate diabetului pe termen lung.

Campania se desfășoară în perioada 22 iunie – 22 iulie, în limita stocului disponibil.

Cei interesați pot solicita informații suplimentare medicului diabetolog curant sau se pot înscrie direct pe https://cgmdiabet.ro/incercati-cgm-dexcom-one-plus/.

CGM Diabet România (Deyan Kraft Medical) este distribuitorul oficial Dexcom în România.

Articol publicat la inițiativa CGM Diabet România (Deyan Kraft Medical).