O nouă mobilizare medicală internațională este pe cale să înceapă în Republica Democratică Congo, unde autoritățile sanitare globale caută soluții urgente pentru combaterea virusului Ebola. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat că un studiu clinic de amploare, axat pe testarea a două terapii medicale, va fi demarat în cursul săptămânii viitoare, conform AFP.

Pregătirile logistice și științifice au fost finalizate, iar medicii sunt pregătiți să evalueze eficiența unor substanțe promițătoare în teren. Studiul se va concentra pe monitorizarea efectelor pe care le au un cocktail de anticorpi și un cunoscut antiviral.

„Pregătirile sunt de acum finalizate pentru un studiu clinic ce vizează două tratamente, care ar trebui să înceapă în RDC săptămâna viitoare”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferinţă de presă, precizând că este vorba despre testarea anticorpilor monoclonali MBP134 şi a medicamentului antiviral Remdesivir împotriva acestei boli.

Conform precizărilor oferite de Vasee Moorthuy, reprezentant al departamentului pentru Științe ale Sănătății din cadrul OMS, eșantionul de subiecți inclus în această cercetare va fi unul semnificativ. La acest studiu clinic ar trebui să participe aproximativ 1.000 de persoane.

Situația din teren este complicată de specificul biologic al virusului care face ravagii în această regiune a Africii, extinzându-se parțial și în statele vecine. Actuala epidemie de Ebola, care afectează într-o mai mică măsură Uganda, este cauzată de o tulpină rară a virusului, Bundibugyo, împotriva căreia nu există nici vaccin, nici tratamente specifice.

În acest context critic, noul demers științific are rolul de a stabili dacă noile scheme terapeutice pot schimba evoluția clinică a celor infectați. Studiul clinic le va permite medicilor să evalueze dacă aceste două tratamente "pot contribui la reducerea mortalităţii în rândul pacienţilor infectaţi cu boala cauzată de virusul Bundibugyo, atunci când sunt administrate singure sau în asociere", a precizat directorul OMS.

Efortul financiar și logistic din spatele acestei campanii medicale beneficiază de suport extern important, atât din sectorul guvernamental, cât și din cel privat, prin oferirea dozelor necesare de medicamente.

„Mulţumim Statelor Unite şi companiei Gilead Sciences pentru donaţia de doze alocate acestui studiu clinic. Alături de partenerii noştri, vom comunica mai multe informaţii în cursul săptămânii viitoare”, a adăugat el.

Pentru ca proiectul să aibă succes, oficialii din domeniul sănătății mizează pe o comunicare transparentă cu populația din zonele de risc, facilitând înțelegerea procedurilor medicale. Directorul general al OMS a precizat că această agenţie din cadrul ONU şi partenerii săi „lucrează în strânsă colaborare cu comunităţile afectate pentru a le informa despre studiul clinic şi pentru a le asocia la operaţiunea de implementare a acestuia”.

De asemenea, o prioritate majoră o reprezintă asigurarea tratamentului pe termen lung pentru localnici, în scenariul în care testele vor avea rezultate pozitive. OMS încearcă, de asemenea, „să garanteze accesul” la tratamentele care vor fi testate „pentru populaţiile locale, dacă ele se vor dovedi sigure şi eficiente”, a mai spus el.

Implementarea proiectului pe teren va fi realizată printr-o structură de colaborare multipartită, care reunește experți locali și internaționali. Tedros Adhanom Ghebreyesus a precizat că studiul clinic va fi condus de „un consorţiu de parteneri din care fac parte Institutul Naţional de Cercetări Biomedicale din RDC, ONG-ul Alima, Universitatea Oxford şi OMS”.

Urgența acestor măsuri este dictată de datele statistice îngrijorătoare privind decesele cauzate de febra hemoragică, deși realitatea din teren ar putea fi mult mai gravă din cauza contextului geopolitic instabil.

Potrivit celor mai recente date oficiale raportate de OMS, 1.094 de cazuri de infectare cu Ebola au fost înregistrate în RDC, inclusiv 277 de decese, ceea ce înseamnă o rată de mortalitate de 25%. Însă numeroşi experţi sanitari consideră că amploarea reală a focarului este cel mai probabil subestimată, întrucât epidemia afectează regiuni foarte izolate şi afectate de violenţele grupurilor armate.