Un studiu recent, publicat în cursul lunii iunie în renumita revistă Monthly Notices of the Royal Astronomical Society și mediatizat de publicația de specialitate Space.com, aduce dovezi solide conform cărora expansiunea Universului își menține ritmul accelerat. Această dinamică se desfășoară cel mai probabil sub influența directă a energiei întunecate, contrazicând în mod direct o serie de teorii alternative apărute în ultima perioadă care indicau o potențială încetinire a acestui proces.

Noua perspectivă vine să repună în discuție bazele înțelegerii noastre macroscopice. Dacă studiile precedente ar fi avut dreptate, ar fi însemnat că forța enigmatică și ipotetică ce guvernează cosmosul își pierde din intensitate. Menținerea trendului de accelerare demonstrează însă că energia întunecată devine din ce în ce mai puternică. Acest scenariu a fost catalogat de specialiști drept o criză cosmologică, tocmai pentru că dinamica reală se încăpățânează să contrazică previziunile inițiale și modelele matematice clasice.

Pentru a înțelege amploarea acestei dispute științifice, trebuie să ne întoarcem în anul 1998. În acea perioadă, prin analiza atentă a unor fenomene luminoase de o intensitate uriașă, cunoscute sub numele de supernove de tip Ia, cercetătorii au realizat o descoperire epocală: Universul nu doar că se mărește constant, dar viteza cu care face acest lucru este în continuă creștere. Numele de energie întunecată a fost atribuit tocmai acestui motor invizibil responsabil de accelerare.

Ulterior, calculele au demonstrat că această entitate misterioasă deține o pondere covârșitoare, reprezentând aproximativ 70 de procente din întreaga masă și energie din structura cosmică.

Disputa actuală a fost declanșată la finele anului 2025, când o serie de lucrări științifice au sugerat că expansiunea ar fi intrat într-o fază de decelerare, fapt ce ar fi indicat o slăbire treptată a energiei întunecate. Noua analiză demonstrează însă că acele concluzii alarmante au fost fructul unei interpretări greșite a datelor de observație. Oamenii de știință britanici au reanalizat ecuațiile și au identificat sursa confuziei.

„Din fericire, am evitat această criză, dar misterul despre motivul pentru care rata de expansiune a Universului încă accelerează rămâne”, a declarat într-un comunicat Phil Wiseman, autorul principal al noii cercetări, de la Universitatea din Southampton din Marea Britanie.

„Măsurătorile anterioare, bine acceptate, au fost, de fapt, corecte, iar înţelegerea noastră actuală despre soarta Universului rămâne robustă. Dovedind că măsurătorile noastre sunt corecte, putem reveni la încercarea de a înţelege ce este de fapt această energie întunecată, în loc să ne întrebăm dacă de fapt chiar există”, a adăugat el.

Ipoteza falsă conform căreia energia întunecată își pierde din putere s-a bazat pe o interpretare revizuită a strălucirii emise de supernovele de tip Ia. Aceste fenomene apar în momentul în care o pitică albă, adică o stea aflată la finalul ciclului de viață, absoarbe materie în exces de la o stea vecină. Procesul culminează cu o explozie termonucleară masivă și extrem de violentă. Deoarece luminozitatea acestor explozii este extrem de stabilă și predictibilă, astronomii le folosesc ca repere fixe pentru a calcula distanțele mari din spațiu, numindu-le simbolic lumânări standard.

Cercetătorii care au greșit în 2025 au concluzionat în mod eronat că luminozitatea acestor supernove s-ar fi modificat pe măsură ce s-au scurs epocile cosmice. Acest mod de calcul defectuos a alterat măsurarea distanțelor și a generat estimări greșite cu privire la viteza globală de extindere a spațiului, creând iluzia optică și matematică a unei încetiniri.

Echipa condusă de Wiseman a descoperit hibele metodologice din studiul precedent. Principala eroare a constat în aproximarea greșită a vârstei pe care o aveau piticele albe înainte de a exploda. Autorii din 2025 au mers pe premisa falsă că aceste stele aveau aceeași vârstă cu galaxiile-gazdă în care se aflau situate. În plus, vechea analiză a trecut cu vederea o metodă standard de ajustare folosită în cosmologie, care corelează datele în funcție de masa totală a galaxiilor unde se produc evenimentele de tip supernova Ia.

„Afirmaţiile extraordinare necesită teste deosebit de atente”, a spus membrul echipei Adam Riess, care în 2011 a împărţit Premiul Nobel pentru teoria privind energia întunecată. „Ceea ce descoperim este că atunci când calibrăm aceste supernove, ţinând cont de diferite medii şi populaţii gazdă, dovezile acceleraţiei cosmice rămân remarcabil de consistente”.

Deși argumentele împotriva modelului clasic al energiei întunecate au fost demontate punct cu punct, dinamica acestei controverse arată clar modul în care știința evoluează prin validări și invalidări succesive. Chiar și ipotezele dovedite false pot lăsa în urmă instrumente utile pentru generațiile următoare de cercetători.

„Aşa se fac progresele”, a spus Mark Sullivan, membru al echipei, tot de la Universitatea din Southampton. „Deşi această idee nu s-a dovedit a fi corectă, ea a deschis noi modalităţi de gândire despre modul în care explodează supernovele şi despre cum putem măsura energia întunecată mai precis”, a adăugat el.