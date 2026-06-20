Mijlocul zilei ar putea fi unul dintre cele mai nepotrivite momente pentru luarea deciziilor financiare importante, potrivit unor cercetări realizate de specialiști în psihologie comportamentală și economie.

Studiile arată că oboseala mentală acumulată după mai multe ore de concentrare poate afecta capacitatea de analiză și evaluare a riscurilor.

Fenomenul, cunoscut sub numele de „decision fatigue” (oboseala decizională), a fost observat inclusiv în sectorul bancar, unde profesioniștii care analizează cereri de credit au avut tendința de a lua decizii mai puțin eficiente în jurul prânzului.

Descoperirea este relevantă pentru orice persoană care trebuie să decidă în privința investițiilor, creditelor, cumpărăturilor importante sau economiilor.

Un studiu realizat de cercetători de la University of Cambridge a analizat 26.501 cereri de restructurare a creditelor evaluate de 30 de ofițeri bancari pe parcursul unei luni. Rezultatele au arătat că aprobările erau mai frecvente dimineața și după pauza de prânz, în timp ce în intervalul apropiat amiezii rata aprobărilor scădea semnificativ.

Potrivit autorilor, această schimbare este asociată cu oboseala decizională, fenomen care apare atunci când o persoană este nevoită să ia numeroase decizii complexe într-un interval scurt de timp.

Profesorul Simone Schnall a explicat că ofițerii de credit erau mai dispuși să analizeze opțiuni complexe dimineața, însă până la prânz deveneau mai predispuși să aleagă varianta considerată mai sigură, respectiv respingerea cererilor.

Specialiștii susțin că resursele cognitive necesare pentru analiză, autocontrol și evaluarea riscurilor se diminuează pe parcursul zilei.

Pe măsură ce creierul procesează informații și rezolvă probleme, apare tendința de a căuta soluții rapide și de a evita efortul mental suplimentar.

În practică, acest lucru se poate traduce prin:

cumpărături impulsive;

investiții insuficient analizate;

acceptarea unor oferte financiare fără verificarea detaliilor;

amânarea unor decizii importante;

alegerea variantei care pare cea mai simplă, nu neapărat cea mai avantajoasă.

Mai multe cercetări sugerează că primele ore ale dimineții oferă cele mai bune condiții pentru luarea deciziilor importante. După odihnă, nivelul de energie mentală este mai ridicat, iar capacitatea de concentrare și analiză este mai bună.

Experții recomandă ca deciziile care implică sume mari de bani, contracte, credite sau investiții să fie analizate dimineața sau după o pauză care permite refacerea atenției.

Deși fiecare persoană are propriul ritm biologic, concluzia generală a studiilor este că oboseala mentală poate influența inclusiv deciziile considerate strict raționale.

În cazul finanțelor personale, câteva ore de diferență pot schimba modul în care evaluăm riscurile și oportunitățile