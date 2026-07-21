Sfârșitul lunii iulie 2026 aduce un context astrologic despre care mai mulți astrologi spun că poate favoriza oportunități financiare pentru anumite zodii, potrivit Bustle.

Potrivit analizelor publicate în ultimele săptămâni de mai multe publicații din străinătate, perioada 22-31 iulie este marcată de încheierea retrogradării lui Mercur, intrarea Soarelui în Leu și o Lună Plină asociată cu noi oportunități materiale.

Este important de precizat că aceste informații reprezintă interpretări astrologice, fără bază științifică, și nu pot fi considerate previziuni certe privind evoluția financiară a unei persoane.

Mai multe publicații astrologice internaționale indică Leul drept una dintre zodiile care ar putea beneficia de un plus de încredere și vizibilitate profesională odată cu începutul sezonului Leului, pe 22 iulie.

Potrivit revistei Bustle, Leii devin "un magnet pentru bani și abundență", iar perioada favorizează negocierile, promovările și proiectele personale.

În același timp, The Old Farmer's Almanac arată că influența lui Venus asupra sectorului financiar și revenirea lui Mercur la mers direct pot contribui la clarificarea unor decizii legate de bani.

Și nativii din Săgetător apar pe lista zodiilor cu potențial financiar ridicat.

Conform The Old Farmer's Almanac, Luna Nouă din prima parte a lunii poate aduce un câștig neașteptat sau o ușurare financiară, iar Luna Plină din 29 iulie este asociată cu apariția unei oportunități importante, inclusiv în plan profesional.

Publicația vorbește despre posibilitatea unei șanse care apare pe neașteptate și care merită analizată cu atenție.

Revista People, analizând configurația astrologică formată de Uranus și Neptun, susține că nativii din Pești sunt favorizați în special în ceea ce privește planificarea financiară și stabilirea unor obiective pe termen lung.

Astrologii consultați de publicație consideră că această perioadă poate reprezenta începutul unei etape mai stabile din punct de vedere material, dacă deciziile sunt luate cu prudență.

Pentru Berbec, Bustle recomandă concentrarea asupra proiectelor secundare și a colaborărilor creative.

Publicația apreciază că finalul lunii iulie, în special în jurul datei de 29 iulie, poate aduce contacte profesionale sau idei care se pot transforma în surse suplimentare de venit.

Totuși, astrologii avertizează că prima parte a lunii rămâne influențată de Mercur retrograd, ceea ce impune atenție la contracte și investiții.

Mai multe surse internaționale remarcă faptul că ultima parte a lunii este considerată mai favorabilă decât începutul.

După 23 iulie, Mercur își reia mersul direct, ceea ce, în interpretarea astrologică, este asociat cu o comunicare mai clară și cu deblocarea unor negocieri sau proiecte amânate.

În plus, Luna Plină din 29 iulie este văzută de mai mulți astrologi ca un moment potrivit pentru decizii importante în plan financiar și profesional.