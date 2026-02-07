Social

Aproape toată Generația Z merge la psiholog. Terapia e noua normalitate

Aproape toată Generația Z merge la psiholog. Terapia e noua normalitate
Tot mai mulți tineri din Generația Z, născuți între 1997 și 2012, merg regulat la psiholog. În prezent, aproape toți adolescenții și tinerii au experimentat cel puțin o ședință de consiliere psihologică sau terapie, fie pentru stres, anxietate sau probleme de identitate, fie pentru dificultăți legate de școală, prietenii sau carieră, potrivit The Guardian.

Generația Z a normalizat mersul la psiholog

Diferența față de generațiile anterioare este clară: pentru tinerii de astăzi, mersul la psiholog nu mai este asociat cu rușinea sau stigmatul social. Ei înțeleg că sănătatea mintală este la fel de importantă ca sănătatea fizică și nu ezită să ceară ajutor atunci când simt că au nevoie. Terapia este privită ca un instrument de autocunoaștere și dezvoltare personală, nu doar ca o soluție pentru probleme grave.

Accesul mai ușor la servicii psihologice a contribuit și el la acest fenomen. Platformele online permit ședințe prin video sau chat, ceea ce elimină nevoia de a merge fizic la cabinet și reduce anxietatea asociată cu vizita la psiholog.

Conform unui studiu realizat în 2025, 72% dintre tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani au apelat cel puțin o dată la consiliere psihologică, iar majoritatea consideră terapia ceva normal și util.

Programe de consiliere psihologică în școli

Cultura digitală joacă, de asemenea, un rol important. Pe rețelele sociale, tinerii discută deschis despre stres, anxietate sau probleme emoționale. Vedetele și influencerii care vorbesc despre experiența lor cu psihologul contribuie la reducerea prejudecăților și la crearea unei atmosfere de acceptare.

Școlile și universitățile susțin, de asemenea, sănătatea mintală. Tot mai multe instituții de învățământ au programe de consiliere psihologică, centre de suport și sesiuni de mindfulness, la care elevii și studenții au acces direct. Astfel, terapia devine o activitate obișnuită, iar stigmatul asociat cu cererea de ajutor scade considerabil.

Generația Z gestionează emoțiile diferit

Generația Z gestionează emoțiile diferit față de părinții sau bunicii lor. Ei sunt obișnuiți să vorbească despre anxietate, depresie sau dificultăți de relaționare și consideră că terapia îi ajută să prevină probleme mai grave. Mulți tineri merg la ședințe pentru a învăța cum să-și gestioneze emoțiile, cum să comunice mai bine și cum să se înțeleagă pe ei înșiși.

Pandemia de COVID-19 a accelerat această tendință. Izolarea, schimbările din școală și incertitudinea legată de viitor au determinat mulți tineri să caute sprijin psihologic. Cererile pentru terapie online au crescut semnificativ în perioada 2020–2022 și rămân ridicate și după revenirea la normalitate.

Astfel, terapia psihologică nu mai este un subiect tabu pentru Generația Z. Ea a devenit o practică obișnuită, accesibilă și apreciată, parte integrantă din modul în care tinerii își gestionează emoțiile și viața de zi cu zi.

Proiecte speciale