Secretele fericirii, explicate de un psiholog: 10 lecții care dau rezultate

Millie Hardie, psiholog acreditat la Consiliul Psihologilor din Australia și înregistrat la AHPRA, a oferit câteva sfaturi practice bazate pe experiența sa profesională, menite să sprijine oamenii să își gestioneze emoțiile, să găsească fericirea și să avanseze în viață. Conform specialistei, există strategii dovedite care pot ajuta la înțelegerea mai profundă a stărilor emoționale și la creșterea stării de bine.

Millie Hardie a câștigat popularitate pe TikTok prin contul @pocket.psychologist, unde oferă sfaturi psihologice accesibile publicului larg. Prin videoclipuri scurte și ușor de urmărit, Hardie sintetizează lecții pe care le-a acumulat de-a lungul a zece ani de studiu și practică, ajutând astfel mii de oameni din întreaga lume să înțeleagă mai bine mintea umană.

Recent, ea a dezvăluit că a parcurs peste 500 de cărți de psihologie și a decis să împărtășească primele 10 recomandări pe care le consideră cu adevărat eficiente.

Here's What Actually Works I've read over 500 psychology books and here's what actually works. 1️⃣ Notice your thoughts … you don't have to believe them 2️⃣ Name your emotions … they lose power when they're seen 3️⃣ Act on your values, not your mood 4️⃣ Kindness to yourself changes your biology 5️⃣ Boundaries teach people how to treat you 6️⃣ You don't need motivation … action creates it 7️⃣ Grounding your body calms your mind 8️⃣ The story you tell yourself is your reality 9️⃣ Understanding your brain is the start of healing 🔟 Acceptance isn't giving up, it's moving forward After 500 books, that's the truth. Simple. Human. Repeatable. And it works.

Expertul subliniază că, în realitate, nu ai nevoie de o motivație suplimentară pentru a începe, acțiunea însăși devine motorul care te pune în mișcare. În continuare, specialistul recomandă tehnici simple de ancorare a corpului, explicând cum acestea contribuie la liniștirea minții și la crearea unui sentiment de echilibru interior.

Millie a împărtășit și câteva strategii psihologice inedite pentru a gestiona anxietatea și atacurile de panică, cum ar fi sugerea unui drajeu cu gust dulce-acrișor sau ținerea unui cub de gheață în mână.

„Preferata mea este următoarea idee: povestea pe care ți-o spui ție însuți devine realitatea ta”, a explicat Millie. Ea a subliniat importanța cunoașterii propriului creier, considerând-o „cea mai mare superputere și primul pas spre vindecare”.

Millie a mai precizat că acceptarea nu echivalează cu renunțarea, ci reprezintă un mod de a merge mai departe. „După 500 de cărți citite, aceasta rămâne adevărul: simplu, uman, repetabil și eficient”, a concluzionat fondatoarea Millie Hardie Psychology, potrivit Express.