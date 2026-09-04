Doi taximetriști din București, frați, au fost condamnați definitiv la închisoare după ce ar fi exploatat sexual o tânără aflată într-o stare de vulnerabilitate accentuată. Anchetatorii au stabilit că femeia a fost recrutată și dusă într-un apartament din Sectorul 2, unde ar fi fost obligată să practice prostituția timp de 44 de zile, potrivit Justnews.

Unul dintre frați a primit inițial o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru trafic de persoane, iar celălalt a fost condamnat la șase ani pentru complicitate la aceeași infracțiune.

După apel, Curtea de Apel București a redus pedepsele la șapte, respectiv cinci ani de închisoare cu executare. Hotărârea este definitivă.

Cazul a ieșit la iveală în seara de 12 august 2024, după ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat că o tânără este amenințată cu moartea și obligată să practice prostituția într-un apartament din București.

Polițiștii Secției 9 au ajuns la adresa indicată, însă inițial nu au găsit nicio persoană. Oamenii legii au identificat ulterior numărul de telefon al proprietarului și au încercat să ia legătura cu acesta.

În timpul verificărilor, polițiștii au observat că ferestrele apartamentului erau acoperite cu materiale textile, astfel încât interiorul locuinței să nu poată fi văzut.

În cele din urmă, ușa a fost deschisă de o tânără. Polițiștii au observat că aceasta era îmbrăcată sumar și se afla într-o stare evidentă de teamă. În locuință se mai afla un bărbat care s-ar fi prefăcut că doarme.

Persoanele găsite în apartament au fost conduse la Secția 9 Poliție. Ulterior, la adresă a ajuns și locatarul contactat anterior de polițiști. Acesta a încercat să intre în locuință, însă a fost oprit și dus, la rândul său, la secție.

Cercetările ulterioare au scos la iveală că cei doi bărbați erau frați și lucrau ca taximetriști. Anchetatorii au stabilit însă că activitatea de taximetrie ar fi fost folosită și ca paravan pentru recrutarea unor femei în scopul exploatării sexuale.

Potrivit anchetei, unul dintre frați a recrutat-o pe victimă la 29 iunie 2024. Ulterior, acesta ar fi transportat-o la locuința sa din Sectorul 2, unde ar fi adăpostit-o și ar fi obligat-o să practice prostituția până la 12 august.

Anchetatorii au stabilit că exploatarea s-ar fi bazat pe inducerea în eroare, constrângere morală și profitarea de vulnerabilitatea evidentă a victimei.

Femeia provenea dintr-un mediu familial dificil, nu dispunea de resurse financiare și avea un coeficient de inteligență extrem de redus, elemente care au contribuit la starea sa de vulnerabilitate.

În timpul audierilor, tânăra le-a povestit anchetatorilor că a fost înfometată și că a rămas fără apă și mâncare timp de două sau trei zile.

Femeia a mai susținut că a fost agresată fizic de mai multe ori în apartament, atât de cei doi frați, cât și de unii dintre clienți.

Victima le-a spus anchetatorilor că la aceeași locuință au mai fost aduse și alte fete, care ar fi fost determinate să practice prostituția de către cei doi bărbați.

Anchetatorii au calculat că unul dintre inculpați ar fi obținut aproximativ 61.600 de lei din exploatarea sexuală a femeii.

Potrivit probelor strânse în dosar, victima ar fi avut între 10 și 15 clienți pe zi, iar fiecare client ar fi plătit, în medie, 200 de lei. Din banii obținuți, bărbatul ar fi păstrat aproximativ 70%.

Perioada de exploatare identificată de anchetatori a fost de 44 de zile, din 29 iunie până în 12 august 2024.

Percheziția informatică efectuată asupra telefoanelor celor doi frați a scos la iveală conversații despre victimă și despre modul în care aceasta urma să fie exploatată.

Anchetatorii au susținut că mesajele indicau faptul că cei doi știau încă de la recrutare că femeia era deosebit de vulnerabilă și o considerau o sursă importantă de bani.

În conversațiile analizate, inculpații se raportau la victimă ca la un bun personal și discutau despre modul în care aceasta ar fi trebuit „formată” pentru a produce cât mai mulți bani. În mesajele lor, femeia era descrisă drept „o proastă” și „o copilă”.

Prin rechizitoriul întocmit la 27 ianuarie 2025, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a celor doi frați.

Unul dintre inculpați a fost judecat pentru trafic de persoane, iar celălalt pentru complicitate la trafic de persoane. Cei doi nu și-au recunoscut acuzațiile și au susținut că afirmațiile victimei nu corespund realității.

La 8 aprilie 2026, Tribunalul București a pronunțat condamnările inițiale: nouă ani de închisoare pentru trafic de persoane și șase ani pentru complicitate la trafic de persoane.

Instanța a stabilit și pedepse complementare, inclusiv interzicerea unor drepturi timp de cinci ani. Printre acestea s-au numărat dreptul de a fi ales, dreptul de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat, dreptul de a alege și drepturile părintești. Cei doi au primit și interdicția de a comunica cu victima sau de a se apropia de aceasta la mai puțin de 300 de metri.

Tânăra s-a constituit parte civilă în proces și a solicitat despăgubiri de 50.000 de euro pentru prejudiciul moral suferit.

Tribunalul București stabilise inițial ca cei doi inculpați să îi achite, în solidar, echivalentul în lei al sumei de 40.000 de euro.

Cei doi au contestat sentința, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.

Instanța de apel a redus pedepsele de la nouă la șapte ani și de la șase la cinci ani de închisoare, ambele cu executare.

Judecătorii au redus și valoarea daunelor morale. Cei doi frați trebuie să îi plătească victimei, în solidar, echivalentul în lei al sumei de 20.000 de euro, calculat la cursul BNR din ziua plății.

Curtea de Apel București a stabilit și plata cheltuielilor judiciare către stat, iar decizia pronunțată în apel este definitivă.