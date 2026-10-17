Rusia a atacat peste 15 obiective importante ale infrastructurii energetice din Ucraina, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În numai 12 ore, forțele ruse au folosit peste 320 de drone, dar și rachete de croazieră și balistice. Liderul de la Kiev susține că Moscova încearcă să provoace întreruperi masive ale alimentării cu electricitate și încălzire înaintea sezonului rece.

Loviturile au vizat instalații esențiale pentru producerea și transportul energiei electrice, aflate în mai multe regiuni ale țării.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, liderul ucrainean a anunțat că echipele de intervenție și angajații companiilor energetice continuă lucrările pentru remedierea avariilor produse de bombardamente.

Președintele Ucrainei susține că Moscova și-a intensificat atacurile asupra sistemului energetic și încearcă să reducă posibilitățile autorităților de a interveni pentru repararea instalațiilor avariate. Potrivit acestuia, operațiunile rusești vizează atât infrastructura de producție, cât și rețelele de transport al energiei electrice.

Atacurile repetate obligă echipele ucrainene să intervină în mai multe regiuni și să utilizeze resursele disponibile pentru restabilirea alimentării.

„Rusia încearcă să provoace un blackout în Ucraina, chiar înainte de iarnă”, a transmis Zelenski.

Liderul de la Kiev consideră că intensificarea bombardamentelor urmărește să afecteze capacitatea sistemului energetic de a funcționa în timpul sezonului rece.

Volodimir Zelenski a prezentat și amploarea atacurilor desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit datelor comunicate de acesta, între 16 octombrie, ora 19:00, și 17 octombrie, ora 07:00, forțele ruse au utilizat peste 320 de drone de diferite tipuri. Printre aparatele folosite s-au numărat drone Shahed, alături de muniții de tip loitering, rachete de croazieră și rachete balistice.

Atacurile au vizat atât infrastructura energetică, cât și orașe și comunități ucrainene.

Președintele ucrainean a afirmat că sistemele de apărare aeriană reușesc să intercepteze o parte importantă dintre mijloacele de atac, însă numărul mare al acestora și frecvența bombardamentelor continuă să provoace „consecințe grave”. Peste 15 obiective importante pentru producerea și transportul energiei au fost vizate în mai multe regiuni, potrivit bilanțului prezentat de Zelenski. Pentru limitarea efectelor atacurilor, au fost mobilizate echipele de intervenție și resursele disponibile ale companiilor energetice, care lucrează la refacerea infrastructurii afectate.

Președintele Ucrainei a avertizat că atacurile asupra instalațiilor energetice urmăresc să provoace întreruperi extinse ale furnizării electricității și căldurii. În opinia sa, Moscova încearcă să slăbească sistemul energetic înainte de venirea iernii, când consumul crește, iar lucrările de reparații pot deveni mai dificile.

„Rusia încearcă să lase milioane dintre oamenii noștri fără electricitate și încălzire”, a afirmat președintele ucrainean.

În acest context, Zelenski a cerut partenerilor internaționali să intensifice presiunile asupra Rusiei. Totodată, acesta a salutat noile pachete de sprijin pregătite de statele europene pentru Ucraina, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii critice continuă.

Președintele ucrainean a abordat și decizia administrației americane referitoare la aplicarea unor noi sancțiuni economice împotriva Moscovei. Zelenski a criticat hotărârea Washingtonului de a suspenda aplicarea unor măsuri prevăzute de legea cunoscută drept „Lindsey Graham Act”.

Potrivit liderului de la Kiev, sancțiunile ar fi putut reprezenta un instrument important pentru creșterea presiunii economice asupra Rusiei. Președintele ucrainean a cerut punerea în aplicare a măsurilor și a susținut că diminuarea restricțiilor economice riscă să încurajeze continuarea atacurilor rusești.

Decizia Statelor Unite a fost formalizată printr-un ordin semnat de Donald Trump, care a invocat interesul național american pentru acordarea derogărilor de la sancțiuni.

Zelenski a insistat că menținerea presiunii internaționale asupra Moscovei este necesară pentru oprirea războiului și pentru prevenirea unor noi bombardamente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.