Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut României, Poloniei, Ungariei și Slovaciei să permită tranzitul cerealelor ucrainene către piețele din Europa Occidentală, după ce atacurile rusești au afectat grav exporturile prin Marea Neagră.

Potrivit Reuters, cererea a fost prezentată de premierul Ungariei, Peter Magyar, într-un interviu acordat sâmbătă postului privat de televiziune RTL. Liderul ucrainean dorește reluarea unui mecanism de transport terestru utilizat în primii ani ai războiului, prin care cerealele puteau traversa statele vecine pentru a ajunge pe alte piețe.

Președintele Ucrainei a cerut României, Poloniei, Slovaciei și Ungariei să permită transporturilor agricole să le traverseze teritoriile. Solicitarea vine după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii și rutelor maritime utilizate pentru exporturile ucrainene.

Potrivit premierului ungar, Kievul urmărește folosirea unei soluții asemănătoare celei aplicate după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022. Ucraina este unul dintre principalii producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui.

În mod obișnuit, aproximativ 90% din exporturile acestor produse sunt transportate prin Marea Neagră. Campania de atacuri a Rusiei a întrerupt însă aproape complet livrările agricole prin porturile ucrainene.

Peter Magyar a declarat că nu se va opune trecerii cerealelor ucrainene prin Ungaria, atât timp cât acestea vor avea ca destinație alte piețe. Premierul a explicat că problema transporturilor a fost discutată și în cadrul întrevederii bilaterale pe care a avut-o vineri cu Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean i-a prezentat posibilitatea ca porumbul să fie transportat cu trenuri sigilate spre Europa Occidentală, fără să fie comercializat pe teritoriul ungar. Potrivit lui Magyar, acest sistem ar reprezenta un sprijin important pentru economia Ucrainei, afectată de restricțiile asupra exporturilor maritime.

„I-am spus că, atât timp cât este vorba doar despre tranzit, nu va exista niciun obstacol”, a afirmat Magyar.

Astfel, Budapesta este dispusă să permită trecerea transporturilor, însă nu și introducerea cerealelor ucrainene pe piața internă.

Solicitarea privind transportul cerealelor a fost discutată în contextul apropierii diplomatice dintre Kiev și Budapesta. Vineri, Volodimir Zelenski și Peter Magyar au convenit relansarea relațiilor bilaterale, după o perioadă marcată de tensiuni.

Noul premier ungar a adoptat o abordare mai puțin conflictuală față de Ucraina decât predecesorul său, Viktor Orban. Cu toate acestea, Magyar a reiterat că Ungaria nu intenționează să trimită arme Ucrainei.

Premierul a insistat și asupra necesității unor progrese privind respectarea drepturilor minorității maghiare de pe teritoriul ucrainean.

În același timp, liderul de la Budapesta și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina în fața ”agresiunii inumane a Rusiei”.

Cererea Ucrainei privind tranzitul cerealelor apare într-un moment în care producția agricolă europeană este afectată de temperaturile extreme și de lipsa precipitațiilor. Seceta a provocat pierderi importante culturilor de porumb din mai multe state membre ale Uniunii Europene. Potrivit estimărilor prezentate de Comisia Europeană la sfârșitul lunii august, producția de porumb a blocului comunitar ar urma să scadă în acest an la 50,1 milioane de tone.

Este cel mai redus nivel din aproape 20 de ani și reprezintă o diminuare de aproximativ 20% față de media ultimilor trei ani.

Printre țările cele mai afectate se numără Franța și Ungaria, unde temperaturile ridicate și seceta au compromis o parte semnificativă a culturilor. În acest context, Ucraina încearcă să găsească noi rute pentru livrarea produselor agricole către piețele externe, după ce transporturile prin Marea Neagră au fost grav afectate de atacurile rusești.